Mainz (ots) -

Woche 18/18 Dienstag, 01.05. Bitte nochmalige Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten: 21.45 Ein Fall für zwei Verhängnisvolle Freundschaft (vom 17.8.2017) Leo Oswald Wanja Mues Benni Hornberg Antoine Monot, Jr. Dr. Oskar Renners Thomas Thieme Conni Leinfelder Christina Hecke Frederic Katzner Jürgen Tarrach Alexander Bast Rainer Sellien Nele Sina Tkotsch Gabi Hornberg Kathrin Kühnel Haftrichterin Peters Gudrun Landgrebe und andere Musik: Mario Lauer Kamera: Ludwig Franz Buch: Florian Oeller Regie: Marcus Ulbricht Gemeinschaftsproduktion von ZDF, SRF und ZDF Enterprises 22.40 BLOCKBUSTAZ Abschied 23.10 Im Knast Achtung Freiheit! Gefängnis-Sitcom 23.40 Ein Fall für zwei Verhängnisvolle Freundschaft (von 21.45 Uhr) Leo Oswald Wanja Mues Benni Hornberg Antoine Monot, Jr. Dr. Oskar Renners Thomas Thieme Conni Leinfelder Christina Hecke Frederic Katzner Jürgen Tarrach Alexander Bast Rainer Sellien Nele Sina Tkotsch Gabi Hornberg Kathrin Kühnel Haftrichterin Peters Gudrun Landgrebe und andere Musik: Mario Lauer Kamera: Ludwig Franz Buch: Florian Oeller Regie: Marcus Ulbricht Gemeinschaftsproduktion von ZDF, SRF und ZDF Enterprises Deutschland 2014 0.35 Silent Witness Das Vermächtnis (1) (vom 20.9.2014) 1.30 Silent Witness Das Vermächtnis (2) (vom 20.9.2014) 2.20 Der Kandidat (Kandidaten / The Candidate) 3.55 neoManiacs Sketch-Comedy (vom 13.4.2017) 4.25 An Tagen wie diesen Der 1. Mai 5.20 Terra X -6.00 Abenteuer Karibik Film von Christopher Gerisch und Anja Kindler (Die Sendungen "Death in Paradise" um 21.45 Uhr und 23.30 Uhr sowie "Frag den Lesch" entfallen.) Woche 19/18 Dienstag, 08.05. Bitte nochmalige Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten: 21.45 Ein Fall für zwei Mörderisches Vertrauen (vom 17.8.2017) Leo Oswald Wanja Mues Benni Hornberg Antoine Monot, Jr. Dr. Oskar Renners Thomas Thieme Conni Leinfelder Christina Hecke Amy Beck Anna Brüggemann Matthias Luber Marc Hosemann Kommissar Stolze Jan Henrik Stahlberg Pavel Kukalek Pjotr Olev Gabi Hornberg-Renners Kathrin Kühnel Kalle Hörzner Jürgen Rißmann Herr Meier Ciro de Chiara Sören Tjurberg Mads Hjulmand und andere Musik: Thomas Osterhoff Kamera: Ralf Noack Buch: Florian Oeller Regie: Andreas Herzog Gemeinschaftsproduktion von ZDF, SRF und ZDF Enterprises Deutschland 2014 22.40 BLOCKBUSTAZ Lottoking 23.10 Im Knast Ärger im Paradies Gefängnis-Sitcom 23.40 Ein Fall für zwei Mörderisches Vertrauen (von 21.45 Uhr) Leo Oswald Wanja Mues Benni Hornberg Antoine Monot, Jr. Dr. Oskar Renners Thomas Thieme Conni Leinfelder Christina Hecke Amy Beck Anna Brüggemann Matthias Luber Marc Hosemann Kommissar Stolze Jan Henrik Stahlberg Pavel Kukalek Pjotr Olev Gabi Hornberg-Renners Kathrin Kühnel Kalle Hörzner Jürgen Rißmann Herr Meier Ciro de Chiara Sören Tjurberg Mads Hjulmand und andere Musik: Thomas Osterhoff Kamera: Ralf Noack Buch: Florian Oeller Regie: Andreas Herzog Gemeinschaftsproduktion von ZDF, SRF und ZDF Enterprises Deutschland 2014 0.35 Silent Witness Zwischen den Welten (1) (vom 27.9.2014) 1.30 Silent Witness Zwischen den Welten (2) (vom 27.9.2014) 2.20 Tod in Sevilla (La ignorancia de la sangre) 3.55 Gätjens großes Kino (vom 26.4.2018) 4.05 Terra X Faszination Erde - mit Dirk Steffens Arabien - Zauberreich zwischen den Welten 4.50 Terra X Faszination Erde - mit Dirk Steffens Sahara - Schätze im Sandmeer 5.30 Terra Xpress -6.00 Heiße Spuren auf Mallorca mit Dirk Steffens (vom 19.3.2015) (Die Sendungen "Death in Paradise" um 21.45 Uhr und 23.35 Uhr, "Neu im Kino" und "Deutschland-Saga" entfallen.) Woche 20/18 Dienstag, 15.05. Bitte nochmalige Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten: 21.45 Ein Fall für zwei Gefahr hinter Gittern (vom 24.8.2017) Leo Oswald Wanja Mues Benni Hornberg Antoine Monot, Jr. Dr. Oskar Renners Thomas Thieme Conni Leinfelder Christina Hecke Vera Neuhaus Catherine Flemming Patrick Meissner Antonio Wannek Heiko Gosch Tino Mewes Sandra Heise Friederike Becht Roman Winkler Max Hopp Gabor Horvarth David Bredin Nele Sina Tkotsch Alexander Neuhaus Daniel Roesner JVA-Beamter Diester Ferdinand Grözinger und andere Musik: Thomas Osterhoff, Stephan Römer Kamera: Ralf Noack Buch: Kai-Uwe Hasenheit Regie: Andreas Herzog Gemeinschaftsproduktion von ZDF, SRF und ZDF Enterprises Deutschland 2014 22.40 BLOCKBUSTAZ Hochzeit 23.10 Im Knast Der Zweiäugige unter den Blinden Gefängnis-Sitcom 23.40 Ein Fall für zwei Gefahr hinter Gittern (von 21.45 Uhr) Leo Oswald Wanja Mues Benni Hornberg Antoine Monot, Jr. Dr. Oskar Renners Thomas Thieme Conni Leinfelder Christina Hecke Vera Neuhaus Catherine Flemming Patrick Meissner Antonio Wannek Heiko Gosch Tino Mewes Sandra Heise Friederike Becht Roman Winkler Max Hopp Gabor Horvarth David Bredin Nele Sina Tkotsch Alexander Neuhaus Daniel Roesner JVA-Beamter Diester Ferdinand Grözinger und andere Musik: Thomas Osterhoff, Stephan Römer Kamera: Ralf Noack Buch: Kai-Uwe Hasenheit Regie: Andreas Herzog Gemeinschaftsproduktion von ZDF, SRF und ZDF Enterprises Deutschland 2014 0.35 Silent Witness Tödliches Video (1) (vom 2.3.2015) 1.30 Silent Witness Tödliches Video (2) (vom 2.3.2015) 2.20 Blood - Mord am Meer (Blood) 3.45 Gätjens großes Kino (vom 29.4.2018) 4.00 Terra X Herman, der Apache Ein Deutscher unter Indianern 4.45 Terra X Pyramiden in Amerika 5.30 Terra X -6.00 Sensationsfund in Brasilien Die ersten Amerikaner (Die Sendungen "Death in Paradise" um 21.45 Uhr und 23.30 Uhr sowie "Terra Xpress" entfallen.) Woche 21/18 Dienstag, 22.05. Bitte nochmalige Programmänderung und Zeitkorrektur beachten: 21.45 Ein Fall für zwei Tödliche Vergangenheit (vom 24.8.2017) Leo Oswald Wanja Mues Benni Hornberg Antoine Monot, Jr. Dr. Oskar Renners Thomas Thieme Conni Leinfelder Christina Hecke Jens Möhring Tobias Oertel Annabelle Apponyi Muriel Baumeister Nele Sina Tkotsch Theo Lampert Andreas Wellano Miguel Salvatore Greco Günther Tremmel Philippe Jacq Luise Graf Barbara Focke Salazar Ivan Gallardo KTU-Beamter Schultheiss Sascha Nathan Sekretärin Renners Alexandra Bentz und andere Musik: Mario Lauer Kamera: Ludwig Franz Buch: Florian Oeller Regie: Marcus Ulbricht Gemeinschaftsproduktion von ZDF, SRF und ZDF Enterprises Deutschland 2014 22.40 BLOCKBUSTAZ Talent 23.10 Im Knast Ein Manni sieht rot Gefängnis-Sitcom 23.40 Ein Fall für zwei Tödliche Vergangenheit (von 21.45 Uhr) Leo Oswald Wanja Mues Benni Hornberg Antoine Monot, Jr. Dr. Oskar Renners Thomas Thieme Conni Leinfelder Christina Hecke Jens Möhring Tobias Oertel Annabelle Apponyi Muriel Baumeister Nele Sina Tkotsch Theo Lampert Andreas Wellano Miguel Salvatore Greco Günther Tremmel Philippe Jacq Luise Graf Barbara Focke Salazar Ivan Gallardo KTU-Beamter Schultheiss Sascha Nathan Sekretärin Renners Alexandra Bentz und andere Musik: Mario Lauer Kamera: Ludwig Franz Buch: Florian Oeller Regie: Marcus Ulbricht Gemeinschaftsproduktion von ZDF, SRF und ZDF Enterprises Deutschland 2014 0.35 Silent Witness Der Gnadenschuss (1) (vom 9.3.2015) 1.30 Silent Witness Der Gnadenschuss (2) (vom 9.3.2015) 2.20 Ein skrupelloses Spiel (Rojo Intenso) 4.05 Neu im Kino 4.10 Terra X Der Raub der Mona Lisa 4.50 Terra X Leonardo da Vinci - Der Genie-Code 5.35 Terra X -6.20 Charles Darwin - Kaplan des Teufels? (Die Sendungen "Death in Paradise" um 21.45 uhr und 23.30 Uhr sowie "Gätjens großes Kino" und "Terra Xpress" entfallen.) Woche 22/18 Dienstag, 29.05. Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten: 21.45 Ein Fall für zwei Der blinde Fleck (ZDF 30.10.2015) Benni Hornberg Antoine Monot, Jr. Leo Oswald Wanja Mues Dr. Oskar Renners Thomas Thieme Claudia Strauss Bettina Zimmermann Nele Sina Tkotsch Gabi Hornberg Kathrin Kühnel Paula Mohnkopf Annika Blendl Frauke Behn Henriette Richter-Röhl Thomas Kubisch Merab Ninidze Assistent von Kubisch Timo Jacobs Erik Mohnkopf Matthias Ziesing Dr. Rust Marcus Calvin Gerd Preysing Tim Riedel Matula Claus Theo Gärtner und andere Musik: Mario Lauer Kamera: Heinz Wehsling Szenenbild: Fritz Günthner Buch: Johannes Lackner Regie: Felix Herzogenrath Gemeinschaftsproduktion von ZDF, SRF und ZDF Enterprises Deutschland 2015 22.45 BLOCKBUSTAZ Bürgermaster 23.15 Im Knast Mit links Gefängnis-Sitcom 23.40 Ein Fall für zwei Der blinde Fleck (von 21.45 Uhr) Benni Hornberg Antoine Monot, Jr. Leo Oswald Wanja Mues Dr. Oskar Renners Thomas Thieme Claudia Strauss Bettina Zimmermann Nele Sina Tkotsch Gabi Hornberg Kathrin Kühnel Paula Mohnkopf Annika Blendl Frauke Behn Henriette Richter-Röhl Thomas Kubisch Merab Ninidze und andere Musik: Mario Lauer Kamera: Heinz Wehsling Szenenbild: Fritz Günthner Buch: Johannes Lackner Regie: Felix Herzogenrath Gemeinschaftsproduktion von ZDF, SRF und ZDF Enterprises Deutschland 2015 0.40 Silent Witness Jagdzeit (1) Britische Krimiserie 1.30 Silent Witness Jagdzeit (2) Britische Krimiserie 2.25 Priest of Evil (Harjunpää ja pahan pappi) 4.05 Terra X Phantome der Tiefsee - Monsterhaie 4.50 Terra Xpress Mission in der Nordsee 5.15 Terra X Universum der Ozeane - mit Frank Schätzing (1) (Die Sendungen "Death in Paradise" um 21.45 Uhr und 23.35 Uhr sowie "Geheimnisse der Tiefsee" entfallen.) Woche 23/18 Dienstag, 05.06. Bitte Programmänderung beachten: 21.45 Ein Fall für zwei Aus Mangel an Beweisen (ZDF 6.11.2015) Benni Hornberg Antoine Monot, Jr. Leo Oswald Wanja Mues Dr. Oskar Renners Thomas Thieme Claudia Strauss Bettina Zimmermann Nele Sina Tkotsch Judith Mahler Julia Brendler Anna-Luisa Schaposi Leslie Malton Hugo Mahler Bernhard Schütz Rechtsanwalt Schlick Max von Pufendorf Richter Helmholtz Peter Lerchbaumer Frederick Schaposi Martin Plass Herr Schulze Jörg Zick Richter Rainer Will Zimmermädchen Charlotte Irene Thompson Doktorand Johannes Schedl und andere Musik: Mario Lauer Kamera: Heinz Wehsling Szenenbild: Fritz Günthner Buch: Mike Bäuml Regie: Felix Herzogenrath Gemeinschaftsproduktion von ZDF, SRF und ZDF Enterprises Deutschland 2015 22.45 BLOCKBUSTAZ Kokain 23.15 Im Knast Und Action! Gefängnis-Sitcom 23.40 Ein Fall für zwei Aus Mangel an Beweisen (von 21.45 Uhr) Benni Hornberg Antoine Monot, Jr. Leo Oswald Wanja Mues Dr. Oskar Renners Thomas Thieme Claudia Strauss Bettina Zimmermann Nele Sina Tkotsch Judith Mahler Julia Brendler Anna-Luisa Schaposi Leslie Malton Hugo Mahler Bernhard Schütz Rechtsanwalt Schlick Max von Pufendorf Richter Helmholtz Peter Lerchbaumer Frederick Schaposi Martin Plass Herr Schulze Jörg Zick Richter Rainer Will Zimmermädchen Charlotte Irene Thompson Doktorand Johannes Schedl und andere Musik: Mario Lauer Kamera: Heinz Wehsling Szenenbild: Fritz Günthner Buch: Mike Bäuml Regie: Felix Herzogenrath Gemeinschaftsproduktion von ZDF, SRF und ZDF Enterprises Deutschland 2015 0.40 Silent Witness Unterton (1) (vom 23.3.2015) 1.35 Silent Witness Unterton (2) (vom 23.3.2015) 2.25 Der Hypnotiseur (Hypnotisören) 4.10 Gätjens großes Kino 4.30 Terra X Große Völker: Die Araber 5.15 Terra X Große Völker: Die Germanen 5.55 Terra X -6.40 Die Europa-Saga Woran wir glauben - was wir denken (Die Sendungen "Death in Paradise" um 21.45 Uhr und 23.35 Uhr sowie "Terra Xpress" entfallen.)

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121













Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell