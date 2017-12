Mainz (ots) -

Woche 01/18 Dienstag, 02.01. Bitte geänderten Programmablauf beachten: 6.10 Terra Xpress Busfahrten und andere riskante Ausflüge mit Dirk Steffens (Text und weitere Angaben s. 4.1.2018) 6.35 Terra X Weltwunder - die schönsten Orte der Erde (vom 5.1.2013) 7.20 Topfgeldjäger Das Duell am Herd mit Steffen Henssler (ZDF 2.1.2013) 8.15 Lafer!Lichter!Lecker! Die etwas andere Promi-Kochschule (vom 11.1.2016) 9.00 Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter (ZDF 29.12.2017) 9.50 Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter (vom 6.1.2017) 10.45 Clever abgestaubt Das Trödelquiz für schlaue Sammler (vom 3.4.2017) 11.30 Candice Renoir Wenn nicht du, dann dein Bruder (vom 9.8.2017) 12.25 Columbo Mord in eigener Regie (vom 27.1.2015) 14.00 SOKO 5113: Der erste Fall (ZDF 4.1.2008) KHK Göttmann Werner Kreindl OK Schickl Wilfried Klaus KK Burger Ingrid Fröhlich HM Flock Dieter Traier OM Herle Diether Krebs KM Leß Bernd Herzsprung VA Zellmann Rolf Schimpf Milan Towje Kleiner Nobby Lenz Michael Hinz und andere Musik: Arpad Bondy Kamera: Kai Borsche, Norbert Stern Szenenbild: Michael Kayser Drehbuch: Hasso Plötze frei nach "Der Durchläufer" von Dieter Schenk Regie: Ulrich Stark 16.10 Columbo Mord in eigener Regie (von 12.25 Uhr) 17.45 Clever abgestaubt Das Trödelquiz für schlaue Sammler (von 10.45 Uhr) ................................................. 3.45 Gätjens großes Kino 3.50 Terra X Wilder Planet: Gefahr für Lissabon (vom 29.7.2010) 4.35 Terra X Expedition in die Südsee - Georg Forster Erzählt von Robert Atzorn (vom 29.5.2012) 5.20 Terra Xpress Wetterjäger in Deutschland (vom 7.3.2017) 5.50 Terra X -6.35 Tropenfieber - Wagnis im Dschungel Mary Kingsley unter Kannibalen (vom 10.3.2010) ("Kommissar Stolberg", "Die Spezialisten - Im Namen der Opfer", "SOKO 5113" um 16.05 Uhr und 16.30 Uhr sowie "Frag den Lesch " entfallen.) Mittwoch, 03.01. Bitte geänderten Programmablauf beachten: 6.35 Terra X Expedition in die Wüste - Johann Ludwig Burckhardt (vom 14.2.2012) 7.15 Topfgeldjäger Das Duell am Herd mit Steffen Henssler (ZDF 3.1.2013) 8.10 Lafer!Lichter!Lecker! Die etwas andere Promi-Kochschule (vom 6.1.2014) 8.55 Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter (ZDF 2.1.2018) 9.45 Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter (vom 9.1.2017) 10.40 Clever abgestaubt Das Trödelquiz für schlaue Sammler (vom 4.4.2017) 11.25 Candice Renoir Hauptsache, es bleibt in der Familie (vom 16.8.2017) 12.15 Columbo Waffen des Bösen (vom 28.1.2015) 13.50 Die Rettungsflieger Gefährliche Hochzeit (vom 28.11.2013) 14.35 Die Spezialisten - Im Namen der Opfer Romeo (ZDF 22.3.2017) 15.20 Candice Renoir Selbsthilfe ist Nächstenliebe (von 11.25 Uhr) 16.10 Columbo Waffen des Bösen (von 12.15 Uhr) 17.45 Clever abgestaubt Das Trödelquiz für schlaue Sammler (von 9.50 Uhr) ................................. 5.20 Terra X -6.00 Wilder Planet: Gefahr für Lissabon (vom 29.7.2010) ("Kommissar Stolberg", "SOKO 5113" um 16.05 Uhr und 16.30 Uhr entfallen, "Terra Xpress" wurde auf Dienstag, 02.01.2018, vorgezogen) Donnerstag, 04.01. Bitte geänderten Programmablauf beachten: 6.00 Terra X Expedition in die Südsee - Georg Forster Erzählt von Robert Atzorn (vom 29.5.2012) 6.45 Terra X Tropenfieber - Wagnis im Dschungel Mary Kingsley unter Kannibalen (vom 10.3.2010) 7.30 Topfgeldjäger Das Duell am Herd mit Steffen Henssler (ZDF 4.1.2013) 8.25 Lafer!Lichter!Lecker! Die etwas andere Promi-Kochschule (vom 14.1.2013) 9.05 Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter (ZDF 27.12.2017) 10.00 Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter (vom 20.1.2017) 10.50 Clever abgestaubt Das Trödelquiz für schlaue Sammler (vom 5.4.2017) 11.35 Candice Renoir Selbsthilfe ist Nächstenliebe (vom 16.8.2017) 12.25 Columbo Tödliche Tricks (vom 29.1.2015) 13.55 Die Rettungsflieger Voller Überraschungen (vom 2.12.2013) 14.40 Die Spezialisten - Im Namen der Opfer Auge um Auge (ZDF 29.3.2017) 15.20 Candice Renoir Hauptsache, es bleibt in der Familie (von 11.35 Uhr) 16.15 Columbo Tödliche Tricks (von 12.25 Uhr) 17.45 Clever abgestaubt Das Trödelquiz für schlaue Sammler (von 10.50 Uhr) ....................................... 2.20 Gätjens großes Kino 2.25 Hooten & the Lady Abenteuer im Amazonas (vom 17.11.2017) 3.10 Hooten & the Lady Alle Wege führen nach Rom (vom 17.11.2017) 4.00 Hooten & the Lady Abenteuer in Alexandria (vom 24.11.2017) 4.40 Terra Xpress Busfahrten und andere riskante Ausflüge mit Dirk Steffens (vom 1.3.2014) 5.10 Hooten & the Lady Über den Daumen gepeilt (vom 24.11.2017) 5.55 Hooten & the Lady -6.40 Der sabäische Löffel (vom 1.12.2017) ("Kommissar Stolberg" und "SOKO 5113" um 16.10 Uhr und 16.35 Uhr entfallen) Freitag, 05.01. Bitte geänderten Programmablauf beachten: 6.40 Hooten & the Lady Das 51ste Ei (vom 1.12.2017) 7.25 Topfgeldjäger Das Duell am Herd mit Steffen Henssler (ZDF 7.1.12013) 8.20 Lafer!Lichter!Lecker! Die etwas andere Promi-Kochschule (vom 9.1.2012) 9.00 Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter (ZDF 28.12.2017) 9.55 Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter (vom 23.1.2017) 10.50 Clever abgestaubt Das Trödelquiz für schlaue Sammler (vom 6.4.2017) 11.30 Candice Renoir Die Wut ist blind (vom 23.8.2017) 12.20 Columbo Die vergessene Tote (vom 30.1.2015) 13.55 Die Rettungsflieger Ein großer Tag (vom 24.2.2014) 14.40 Die Spezialisten - Im Namen der Opfer Große weite Welt (Text und weitere Angaben s. 8.1.2018) 15.20 Candice Renoir Die Wut ist blind (von 11.30 Uhr) 16.15 Columbo Die vergessene Tote (von 12.20 Uhr) 17.45 Clever abgestaubt Das Trödelquiz für schlaue Sammler (von 10.50 Uhr) ................................... 3.00 Lewis Die Todesdroge Der Oxford-Krimi (von 20.15 Uhr) 4.30 Gätjens großes Kino 4.50 Lewis -6.20 Mörderisches Verhängnis Der Oxford-Krimi (von 21.45 Uhr) ("Kommissar Stolberg" entfällt.) Woche 02/18 Sonntag, 07.01. Bitte Programmänderung beachten: 5.55 Inspector Lynley -7.20 Keiner werfe den ersten Stein Nach dem Roman von Elizabeth George (von 18.45 Uhr) Inspector Thomas Lynley Nathaniel Parker Sergeant Barbara Havers Sharon Small Robert Gabriel Idris Elba Rhys Davies Jones Jonathan Firth Sir Stuart Stanhurst Ronald Pickup Joanna Sydeham Camilla Power Helen Clyde Lesley Vickerage David Sydeham Julian Wadham Elizabeth Stanhurst Naomi Frederick Gowan Ross James McAvoy und andere Musik: Robert Lockhart Kamera: David S. Higgs Drehbuch: Lizzie Mickery Regie: Kim Flitcroft Großbritannien 2002 ("Kommissar Stolberg" entfällt.) Montag, 08.01. Bitte geänderten Programmablauf beachten: 7.20 Topfgeldjäger Das Duell am Herd mit Steffen Henssler (ZDF 8.1.2013) 8.15 Lafer!Lichter!Lecker! Gäste: Patricia Schäfer und Mirco Nontschew (vom 11.1.2010) 9.00 Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter (ZDF 5.1.2018) 9.50 Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter (vom 14.3.2016) 10.45 Clever abgestaubt Das Trödelquiz für schlaue Sammler (vom 7.4.2017) 11.30 Candice Renoir Jeder ähnelt seinem Schmerz (vom 23.8.2017) 12.20 Columbo Black Lady (vom 2.2.2015) 13.55 Die Rettungsflieger Muttersorgen (vom 25.2.2014) 14.35 Die Spezialisten - Im Namen der Opfer Heldenkinder (Text und weitere Angaben s. 5.1.2018) 15.20 Candice Renoir Jeder ähnelt seinem Schmerz (von 11.30 Uhr) 16.15 Columbo Black Lady (von 12.20 Uhr) 17.45 Clever abgestaubt Das Trödelquiz für schlaue Sammler (von 10.45 Uhr) .................................. 4.55 Frag den Lesch Die letzten Rätsel - Harald bekommt Besuch (vom 4.2.2015) 5.10 Terra X Unsere Wälder Die Sprache der Bäume Film von Petra Höfer und Freddie Röckenhaus (vom 2.7.2017) 5.55 Terra X -6.40 Unsere Wälder Ein Jahr unter Bäumen Film von Petra Höfer und Freddie Röckenhaus (Text und weitere Angaben s. 9.1.2018) ("Kommissar Stolberg" und "Terra Xpress" entfallen.) Dienstag, 09.01. Bitte geänderten Programmablauf beachten: 6.40 Die glorreichen 10 Die größten Rätsel der Geschichte (vom 7.2.2015) 7.25 Topfgeldjäger Das Duell am Herd mit Steffen Henssler (ZDF 9.1.2013) 8.20 Lafer!Lichter!Lecker! Gäste: Rudi Cerne und Michael Lesch (vom 28.1.2013) 9.00 Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter (ZDF 9.1.2018) 9.55 Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter (vom 18.3.2016) 10.45 Clever abgestaubt Das Trödelquiz für schlaue Sammler (vom 10.4.2017) 11.30 Candice Renoir Der Schein trügt (vom 30.8.2017) 12.25 Columbo Tödliche Kriegsspiele (vom 3.2.2015) 13.55 Die Rettungsflieger Mitten im Leben (vom 26.2.2014) 14.40 Die Spezialisten - Im Namen der Opfer Sommermärchen (ZDF 19.4.2017) 15.20 Candice Renoir Der Schein trügt (von 11.30 Uhr) 16.15 Columbo Tödliche Kriegsspiele (von 12.25 Uhr) 17.45 Clever abgestaubt Das Trödelquiz für schlaue Sammler (von 10.45 Uhr) ...................................... 4.05 Herr Eppert sucht Gott (vom 22.11.2012) 4.40 Terra X Geheimakte Sakrileg Der Mythos von Rennes-le-Château (vom 2.12.2009) 5.20 Terra X Geheimbünde 1. Der Code der Illuminaten (vom 27.4.2014) ("Unsere Wälder" wurde auf Montag, 9.1.2017 vorgezogen, "Kommissar Stolberg" entfällt, "Geheimbünde: 2. Die Erben der Templer" wurde auf Mittwoch, 10.1.2017 verschoben.) Mittwoch, 10.01. Bitte geänderten Programmablauf beachten: 6.05 Terra X Geheimbünde 2. Die Erben der Templer (vom 27.4.2014) 6.50 Terra X Geheimbünde 3. Die Masken der Verschwörer (vom 27.4.2014) 7.35 Topfgeldjäger Das Duell am Herd mit Steffen Henssler (ZDF 10.1.2013) 8.30 Lafer!Lichter!Lecker! Gäste: Sissi Perlinger und Jan Hofer (vom 20.1.2014) 9.10 Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter (ZDF 9.1.2018) 10.00 Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter (vom 21.3.2016) 10.55 Clever abgestaubt Das Trödelquiz für schlaue Sammler (vom 11.4.2017) 11.40 Candice Renoir Kein Verrat ist unverzeihlich (vom 30.8.2017) 12.30 Columbo Selbstbildnis eines Mörders (vom 4.2.2015) 14.00 Die Rettungsflieger Entscheidungen (vom 27.2.2014) Deutschland 2007 14.40 Die Spezialisten - Im Namen der Opfer Feindkontakt (ZDF 26.4.2017) (ZDF 26.4.2017) 15.25 Candice Renoir Kein Verrat ist unverzeihlich (von 11.40 Uhr) 16.15 Columbo Selbstbildnis eines Mörders (von 12.30 Uhr) 17.45 Clever abgestaubt Das Trödelquiz für schlaue Sammler (vom 10.55 Uhr) ................................... 2.10 Neu im Kino "The Commuter" von Jaume Collet-Serra 2.15 Terra X Die Europa-Saga Woher wir kommen - wer wir sind Dokumentation mit Christopher Clark (vom 7.1.2018) 3.00 Terra X Die Europa-Saga Woran wir glauben - was wir denken Dokumentation mit Christopher Clark (vom 7.1.2018) 3.45 Terra X Die Europa-Saga Was uns antreibt - was wir uns nehmen Dokumentation mit Christopher Clark (vom 7.1.2018) 4.30 Die glorreichen 10 Die größten Rätsel der Geschichte (vom 7.2.2015) 5.10 Terra X Unsere Wälder Ein Jahr unter Bäumen Film von Petra Höfer und Freddie Röckenhaus (vom 2.7.2017) 5.55 Terra X -6.40 Zugvögel 1. Kundschafter in fernen Welten (vom 2.4.2017) ("Kommissar Stolberg" und "Gätjens großes Kino" entfallen) Donnerstag, 11.01. Bitte geänderten Programmablauf beachten: 6.40 Terra X Zugvögel 2. Der Kampf ums Überleben (vom 2.4.2017) 7.25 Topfgeldjäger Das Duell am Herd mit Steffen Henssler (ZDF 11.1.2013) 8.20 Lafer!Lichter!Lecker! Die etwas andere Promi-Kochschule (ZDF 23.1.2016) 9.05 Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter (ZDF 18.12.2017) 10.00 Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter (ZDF 18.1.2016) 10.50 Clever abgestaubt Das Trödelquiz für schlaue Sammler (vom 12.4.2017) 11.35 Candice Renoir Der Zweifel ist der Weisheit Anfang (vom 6.9.2017) 12.25 Columbo Wer zuletzt lacht (vom 5.2.2015) 13.55 Die Rettungsflieger Vertrauensfragen (vom 28.2.2014) 14.40 Die Spezialisten - Im Namen der Opfer Diamantenfieber (ZDF 3.5.2017) 15.25 Candice Renoir Der Zweifel ist der Weisheit Anfang (von 11.35 Uhr) 16.10 Columbo Wer zuletzt lacht (von 12.25 Uhr) 17.45 Clever abgestaubt Das Trödelquiz für schlaue Sammler (von 10.50 Uhr) .............................. 5.45 Agatha Raisin -7.15 Und der tote Richter Nach Motiven von M.C.Beaton (vom 10.2.2017) Agatha Raisin Ashley Jensen James Lacey Jamie Glover Gemma Simpson Katy Wix Roy Silver Mathew Horne und andere Drehbuch: Chris Murray Regie: Matthew Mulot Großbritannien 2014 ("Kommissar Stolberg" entfällt.) Freitag, 12.01. Bitte geänderten Programmablauf beachten: 7.15 Topfgeldjäger Das Duell am Herd mit Steffen Henssler (ZDF 14.1.2013) 8.10 Lafer!Lichter!Lecker! Gäste: Heino Ferch und Magdalena Brzeska (vom 19.1.2015) 8.55 Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter (ZDF 19.12.2017) 9.45 Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter (ZDF 19.1.2016) 10.40 Clever abgestaubt Das Trödelquiz für schlaue Sammler (vom 13.4.2017) 11.25 Candice Renoir Unser größter Feind sind wir selbst (vom 13.9.2017) 12.20 Columbo Mord nach Termin (vom 6.2.2015) 13.50 Die Rettungsflieger Für immer und ewig (vom 3.3.2014) 14.35 Die Spezialisten - Im Namen der Opfer Der verlorene Sohn (vom 4.12.2017) 15.20 Candice Renoir Unser größter Feind sind wir selbst (von 11.25 Uhr) 16.15 Columbo Mord nach Termin (von 12.20 Uhr) 17.45 Clever abgestaubt Das Trödelquiz für schlaue Sammler (von 10.40 Uhr) ("Kommissar Stolberg" entfällt. Weiterer Ablauf ab 18.30 Uhr wie vorgesehen.) Woche 03/18 Sonntag, 14.01. Bitte Programmänderung beachten: 4.10 Inspector Barnaby Mord auf der Durchreise Nach Motiven von Caroline Graham (vom 11.2.2012) 5.55 Hooten & the Lady -6.40 Abenteuer im Amazonas (von 18.45 Uhr) Hooten Michael Landes Lady Alexandra Spencer-Parker Ophelia Lovibond Ella Bond Jessica Hynes Clive Stephenson Shaun Parkes Mrs. T. Kierston Wareing Pascal Jérémie Covillault Buch: T. Jordan, J. Payne, S. Phelps Regie: Colin Teague Großbritannien 2016 ("Gätjens großes Kino" entfällt.) Montag, 15.01. Bitte geänderten Programmablauf beachten: 6.40 Die Spezialisten - Im Namen der Opfer Party (vom 5.12.2017) 7.25 Topfgeldjäger Das Duell am Herd mit Steffen Henssler (ZDF 15.1.2013) 8.15 Lafer!Lichter!Lecker! Die etwas andere Promi-Kochschule (vom 23.1.2012) 9.00 Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter (ZDF 20.12.2017) 9.50 Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter (ZDF 20.1.2016) 10.45 Clever abgestaubt Das Trödelquiz für schlaue Sammler (vom 18.4.2017) 11.30 Candice Renoir Vorsicht ist besser als Nachsicht (vom 13.9.2017) 12.20 Columbo Ruhe sanft, Mrs. Columbo (vom 9.2.2015) 13.50 Die Rettungsflieger Echte Freundschaft (vom 4.3.2014) 14.35 Die Spezialisten - Im Namen der Opfer Party (von 6.40 Uhr) 15.20 Candice Renoir Vorsicht ist besser als Nachsicht (von 11.30 Uhr) 16.10 Columbo Ruhe sanft, Mrs. Columbo (von 12.20 Uhr) 17.45 Clever abgestaubt Das Trödelquiz für schlaue Sammler (von 10.45 Uhr) ............................... 4.10 Frag den Lesch Stürmisches Weltraumwetter (vom 6.2.2013) 4.25 Terra X Kielings wildes Deutschland (1) (vom 2.4.2012) 5.10 Terra X Kielings wildes Deutschland (2) (vom 2.2.2013) 5.50 An Tagen wie diesen -6.35 Der 6. Januar Doku-Reihe (vom 26.11.2017) ("Kommissar Stolberg" und "Terra Xpress" entfallen.) Dienstag, 16.01. Bitte geänderten Programmablauf beachten: 6.35 Die glorreichen 10 Die fiesesten Verwandten der Geschichte (vom 16.4.2016) 7.20 Topfgeldjäger Das Duell am Herd mit Steffen Henssler (ZDF 16.1.2013) 8.15 Lafer!Lichter!Lecker! Die etwas andere Promi-Kochschule (vom 25.1.2010) 9.00 Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter (ZDF 15.1.2018) 9.50 Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter (ZDF 21.1.2016) 10.45 Clever abgestaubt Das Trödelquiz für schlaue Sammler (vom 19.4.2017) 11.25 Candice Renoir Aus den Augen, aus dem Sinn (vom 20.9.2017) 12.20 Columbo Schleichendes Gift (vom 10.2.2015) 13.50 Die Rettungsflieger Klare Worte (vom 5.3.2014) 14.35 Die Spezialisten - Im Namen der Opfer Der heilige Krieger (vom 6.12.2017) 15.20 Candice Renoir Aus den Augen, aus dem Sinn (von 11.25 Uhr) 16.10 Columbo Schleichendes Gift (von 12.20 Uhr) 17.45 Clever abgestaubt Das Trödelquiz für schlaue Sammler (von 10.45 Uhr) ............................... 3.30 Gätjens großes Kino 3.45 Callin' Mr. Brain Stars der Geschichte (vom 23.7.2017) 4.30 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums Blackbeards Schiff (vom 19.7.2015) 5.10 Terra X Schätze aus der Unterwelt - Entdeckung in Mexiko Film von Alexander Ziegler und Jens Afflerbach (vom 23.10.2016) 5.55 Terra X -6.40 Tatort Peru: Im Bann der Nasca-Linien (vom 28.12.2009) ("Kommissar Stolberg" und "Terra Xpress" entfallen.) Mittwoch, 17.01. Bitte geänderten Programmablauf beachten: 6.40 Terra X Tag X - Der Untergang der Azteken 30. Juni 1520 (vom 4.7.2011) 7.25 Topfgeldjäger Das Duell am Herd mit Steffen Henssler (ZDF 21.1.2013) 8.20 Lafer!Lichter!Lecker! Die etwas andere Promi-Kochschule (vom 4.1.2011) 9.00 Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter (ZDF 16.1.2018) 9.55 Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter (vom 29.5.2017) 10.45 Clever abgestaubt Das Trödelquiz für schlaue Sammler (vom 20.4.2017) 11.30 Candice Renoir Wie die Mutter, so die Tochter (vom 20.9.2017) 12.25 Columbo Niemand stirbt zweimal (vom 11.2.2015) 13.55 Die Rettungsflieger Das Streben nach Glück (vom 6.3.2014) 14.35 Die Spezialisten - Im Namen der Opfer Miss Mai 1988 (vom 7.12.2017) 15.20 Candice Renoir Wie die Mutter, so die Tochter (von 11.30 Uhr) Frankreich 2015 16.15 Columbo Niemand stirbt zweimal (von 12.25 Uhr) 17.45 Clever abgestaubt Das Trödelquiz für schlaue Sammler (von 10.45 Uhr) ("Kommissar Stolberg" entfällt. Weiterer Ablauf ab 18.30 Uhr wie vorgesehen) Donnerstag, 18.01. Bitte geänderten Programmablauf beachten: 6.10 Terra Xpress Wetterjäger in Deutschland (vom 7.3.2017) 6.40 Terra X Kielings wildes Deutschland (1) (vom 2.4.2012) 7.25 Topfgeldjäger Das Duell am Herd mit Steffen Henssler (ZDF 22.1.2013) 8.20 Lafer!Lichter!Lecker! Die etwas andere Promi-Kochschule (vom 7.2.2011) 9.00 Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter (ZDF 17.1.2018) 9.55 Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter (ZDF 25.1.2016) 10.50 Clever abgestaubt Das Trödelquiz für schlaue Sammler (vom 21.4.2017) 11.30 Candice Renoir Die ganze Wahrheit verschweigt man besser (vom 27.9.2017) 12.25 Columbo Luzifers Schüler (vom 12.2.2015) 13.55 Die Rettungsflieger Kabale und Liebe (vom 7.3.2014) 14.40 Die Spezialisten - Im Namen der Opfer Die Mädchen aus Ost-Berlin (vom 8.12.2017) 15.20 Candice Renoir Die ganze Wahrheit verschweigt man besser (von 11.30 Uhr) 16.15 Columbo Luzifers Schüler (von 12.25 Uhr) 17.45 Clever abgestaubt Das Trödelquiz für schlaue Sammler (von 10.50 Uhr) ................................. 5.30 Ein starkes Team -6.55 La Paloma (vom 23.2.2011) Verena Maja Maranow Otto Florian Martens Ben Kai Lentrodt Yüksel Tayfun Bademsoy Reddemann Arnfried Lerche Sputnik Jaecki Schwarz Dr. Kneissler Robert Seethaler Holger Barth Falk Rockstroh Milena Kirchner Julia Richter Klara Kirchner Eléna Mix Oliver Kirchner Kai Scheve Regina Kirchner Gudrun Ritter Eva Rückert Gundula Köster Isa Habner Anne Kanis Fuat Süleymann Cetin Ipekkaya Ümit Bayam Bülent Sharif Aylin Bayam Denise Gülmez und andere Musik: Detlef F. Petersen Kamera: Peter Indergand Buch: Katrin Bühlig Regie: Markus Imboden Deutschland 2009 ("Kommissar Stolberg" entfällt; "Die Spezialisten - Im Namen der Opfer" wurde auf Freitag, 19.1.2017 verschoben.) Freitag, 19.01. Bitte geänderten Programmablauf beachten: 6.55 Die Spezialisten - Im Namen der Opfer Die Mädchen aus Ost-Berlin (Text und weitere Angaben s. 18.1.2018) 7.40 Topfgeldjäger Das Duell am Herd mit Steffen Henssler (ZDF 23.1.2013) 8.35 Lafer!Lichter!Lecker! Die etwas andere Promi-Kochschule (vom 30.1.2012) 9.20 Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter (ZDF 18.1.2018) 10.10 Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter (ZDF 26.1.2016) 11.00 Clever abgestaubt Das Trödelquiz für schlaue Sammler (vom 24.4.2017) 11.45 Candice Renoir Kein Rauch ohne Feuer (vom 27.9.2017) 12.35 Columbo Der erste und der letzte Mord (vom 13.2.2015) 14.00 Die Rettungsflieger Neuanfänge (vom 10.3.2014) 14.45 Die Spezialisten - Im Namen der Opfer Kleiner Engel (vom 11.12.2017) 15.30 Candice Renoir Kein Rauch ohne Feuer (von 11.45 Uhr) 16.15 Columbo Der erste und der letzte Mord (von 12.35 Uhr) 17.45 Clever abgestaubt Das Trödelquiz für schlaue Sammler (von 11.00 Uhr) (Weiterer Ablauf ab 18.30 Uhr wie vorgesehen.)

