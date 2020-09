Gruner+Jahr, Couch

Launch der zweiten COUCH LIEBLINGSSTÜCKE-Kollektion: entwickelt von OTTO und der COUCH-Redaktion

Hamburg (ots)

Nach dem erfolgreichen Start der COUCH LIEBLINGSSTÜCKE-Kollektion im Herbst 2019 legt das Living-, Beauty- und Fashion-Magazin nach. Zusammen mit dem Kooperationspartner OTTO hat die COUCH-Redaktion weitere 50 neue Möbel, Kleinmöbel, Accessoires, Heimtextilien und Teppiche entwickelt, die die bestehenden COUCH LIEBLINGSSTÜCKE ergänzen und ab sofort bei otto.de verfügbar sind.

Besondere Highlights der neuen Kollektion sind das Bett mit Kopfteil aus angesagtem Wiener Geflecht sowie das Modul-Sofa, das durch seine einzelnen Polsterteile individuell zusammengestellt werden kann. Eine Recamiere, Sideboards, Esstische, Rattan-Stühle, Barwagen, Sitzpoufs, Bett- und Sitzbänke lassen sich perfekt kombinieren mit den Accessoires und Heimtextilien der COUCH-Kollektion. Hier ergänzen Garderobenspiegel mit Doppelfunktion, Vasen, Körbe und Stehlampen sowie Handtücher, Gardinen, Kissen, Indoor- und Outdoor-Teppiche die bestehenden Produkte. Es kommen nicht nur Trendmaterialien wie Rattan, Samt und Cord oder spielerische Deko-Elemente wie Pompons an Kissen und Gardinen zum Einsatz. Zusammen mit Trendfarben wie dem tiefen Grün und den erdigen Tönen Rostrot, Curry, Senf und Beige sind die Produkte am Puls der Zeit und lassen das Herz der stilbewussten Design- und Interior-Fans höherschlagen. Die COUCH LIEBLINGSSTÜCKE sind vielseitig und individuell einsetzbar, lassen sich perfekt kombinieren und machen jeden Raum zum Lieblingszimmer.

Christina Gath, Redaktionsleiterin COUCH: "Wir freuen uns sehr, dass unsere COUCH LIEBLINGSSTÜCKE so gut ankamen und wir gleich in die Neuentwicklung mit dem tollen Team von OTTO gehen konnten. Auf unseren gemeinsamen Nachwuchs sind wir sehr stolz. Mit Herzblut und Leidenschaft haben wir erschwingliche Möbel und Accessoires kreiert, mit denen unsere Leser*innen ihr Zuhause modern, stilsicher und flexibel einrichten können. Man soll sich mit den COUCH LIEBLINGSSTÜCKEN wohlfühlen, sich an Farben, Materialien und Formen erfreuen und sein Zuhause immer wieder neu erfinden."

André Müller, Direktor Home & Living OTTO: "Wir freuen uns sehr, dass wir die tolle Zusammenarbeit mit dem COUCH-Team fortsetzen konnten und auf diesem Wege wirklich wunderbare LIEBLINGSSTÜCKE kreiert haben. Aufbauend auf den Erfolg der letzten COUCH-Kollektion, ist unser gemeinsames Ziel, auch mit den neu entwickelten Home & Living-Produkten unsere Kund*innen glücklich zu machen und ihnen das für sie beste Wohnerlebnis zu bieten. So haben wir auch in dieser Kollektion moderne, stilvolle und erschwingliche Wohnmöbel und Accessoires geschaffen, die Wärme ausstrahlen und zum Wohlfühlen einladen."

"Die Resonanz auf unsere erste Kollektion war enorm. Was wir sonst im Magazin zeigen, wurde zum Leben erweckt und zog direkt bei der begeisterten COUCH-Community und den Leser*innen ein. Der Entwicklungsprozess der neuen Kollektion lief unglaublich schnell, konstruktiv und unkompliziert ab - eine tolle Zusammenarbeit mit OTTO, die wirklich Spaß gemacht hat. Diese Freude spiegelt sich auch in den neuen Produkten wider.", freut sich Tanja Böttjer, Senior Category Managerin BRANDS - Licensing by G+J.

Unter #couchlieblingsstücke werden alle COUCH-Leser*innen und COUCHstyle.de-User*innen aufgerufen, ihre neuen COUCH-Möbel in ihren eigenen vier Wänden zu präsentieren. Unter dem Motto: "Wie zieht bei Euch die COUCH-Kollektion ein?" wird es auf couchstyle.de mit über 100.000 Mitgliedern und über 135.000 Instagram-Fans die schönsten Teile zu sehen geben.

Die COUCH LIEBLINGSSTÜCKE sind exklusiv bei Otto zu bestellen unter: otto.de/couch

In der aktuellen Ausgabe COUCH 10/2020 (EVT: 04.09.2020) werden die COUCH LIEBLINGSSTÜCKE auf dem Titel und in einer großen Strecke vorgestellt.

Honorarfreies Bildmaterial wie Logos, Moodfotos und Freisteller gibt es zum Download unter:

https://bit.ly/31tWTr8

Passwort: couch

Über COUCH

COUCH ist ein Living-, Beauty- und Fashion-Magazin, das mit einem einzigartigen Konzept die Lücke zwischen Wohn- und Lifestyle-Zeitschriften schließt. Klassische Living-Inhalte wie Wohntrends, Einrichtungs- und Shoppingtipps werden in COUCH mit Beauty-, Fashion- und Lifestyle-Inhalten kombiniert. Das Magazin richtet sich an junge, trendbewusste Frauen, die einer mobilen Generation angehören und denen der Austausch in sozialen Netzwerken sehr wichtig ist. Das Heft hat eine hohe Community- und Online-Affinität - die Redaktion bindet für Living-, Beauty-, Mode-, DIY- und Reise-Geschichten COUCH-affine Blogger und Influencer ein. Auf couchstyle.de mit über 100.000 Community-Mitgliedern finden Interior-, Beauty- und Fashion-Fans ein digitales Zuhause, um sich auszutauschen, Ideen zu teilen und ihren eigenen Stil weiterzuentwickeln.

