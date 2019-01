Clavis International GmbH

Mit Clavis International erfolgreich in Ferienimmobilien investieren

Hamburg (ots)

Ferienimmobilien Investments sind gefragt. Auf diesem attraktiven und dynamischen Markt plant, entwickelt und vertreibt das Hamburger Beratungsunternehmen Clavis International seit 10 Jahren Immobilien. Von Anfang an hat sich das Unternehmen auf hochwertige Objekte mit Resort-Konzept im Ausland fokussiert. Erstmalig bringt der Spezialist jetzt sein internationales Fachwissen auch auf dem deutschen Markt ein.

Die schönsten Destinationen der Welt zu bereisen, das hört sich für die meisten nach einem Traumberuf an. Und tatsächlich bestätigt Hamid M. Farahmand, dass er einen der besten Jobs der Welt hat. Der Hamburger Unternehmer gründete 2009 zusammen mit einem Partner das unabhängige Immobilien-Beratungsunternehmen Clavis International. Seit dem ist er viel gereist und hat die unterschiedlichsten Orte kennen gelernt. Als Spezialist für Ferienimmobilien bringen er uns sein Team Interessenten und Verkäufer an den Traumzielen dieser Welt zusammen. Neben dem Vertrieb liegt ein weiterer Schwerpunkt in der Planung und Projektierung von Ferienimmobilien mit Resort-Konzept. Farahmand weiß: "Nicht nur lokale Vorschriften und Besonderheiten sind relevant beim Erwerb von Auslandsimmobilien. Das Objekt muss in seiner Ganzheit auch zum Käufer passen. Hier liegt die besondere Expertise von Clavis International." Seit Beginn seiner Tätigkeit hat sich der Ferienimmobilienmarkt rasant entwickelt und damit auch die Käufer. "Natürlich gibt es weiterhin Interessenten, die sich eine eigene Immobilie an dem Ort wünschen, wo sie seit jeher selber Urlaub machen. Aber es sind deutlich mehr Kapitalanleger in den letzten Jahren dazugekommen" stellt Farahmand fest. Für zweite Gruppe ist das Vermietungspotential stärkster Entscheidungsmotivator.

Auch Ferienhäuser und -wohnungen in deutschen Urlaubsregionen sind als Geldanlage gefragt, denn der Trend zum Urlaub im eigenen Land, hält seit Jahren an. Neben der oft unkomplizierten Anreise sind es Aspekte wie hohe Sicherheit und die gewohnte Sauberkeit, welche den Deutschlandurlaub attraktiv machen. Doch ob die Ferienimmobilie auch die erwartete Rendite abwirft, hängt von vielen Faktoren ab. Im Schnitt können ab einer Auslastung von mindestens 17 Wochen im Jahr mit den Einnahmen die laufenden Kosten wie Kredittilgung und Unterhalt gedeckt werden. Ziel ist es daher über die Hauptsaison hinweg eine stabile Nachfrage zu entwickeln, wie sie bei Objekten im Ausland häufig der Fall ist. Auch bei Ferienimmobilien im Inland unterstützt Farahmand deshalb seine Kunden und bringt hier sein internationales Fachwissen bereits bei der Projektierung mit ein. "Das Resort-Konzept im 4 und 5 Sternebereich ist neu für den deutschen Markt, aber für uns und unsere Kunden seit jeher der Schlüssel zum Erfolg" erklärt Farahmand. Damit die Ferienimmobilie auch in der Nebensaison erfolgreich ist, muss ein überzeugendes Umfeld existieren, das auch Tagesgäste und Einheimische anzieht. Neben der erstklassigen Lage mit guter Infrastruktur und einer hochwertigen Ausstattung, sind es vor allem die Mehrwerte aus dem Resort-Konzept, welche die Objekte von Clavis International Rendite stark machen.

Weitere Informationen zum Resort-Spezialisten Clavis International erhalten Sie online unter www.clavisinternational.com.

