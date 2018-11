EANS-News: Österreichische Staatsdruckerei Holding AG /

-------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- kein Stichwort Wien - Österreichische Staatsdruckerei Holding AG: Halbjahresbericht 2018/19 zeigt erfolgreiche Entwicklung Mit neu gegründeter Tochter youniqx Identity AG platziert Staatsdruckerei innovative Hochsicherheitsprodukte auf internationalen Märkten Das "Megapassjahr" 2017, in dem mehr als 1,1 Mio. abgelaufene Reisepässe erneuert werden mussten, hat die Österreichische Staatsdruckerei Holding AG erfolgreich absolviert. "Der Geschäftsgang des ersten Halbjahres des Geschäftsjahres 2018/19 ist erfreulich verlaufen", bilanziert Vorstandsvorsitzender Robert Schächter. Der Gesamtumsatz betrug EUR 25,6 Mio. (im "Megapassjahr" im Vorjahr 26,4 Mio.). Das EBIT erreichte EUR 4,5 Mio. (im Vorjahr EUR 5,5 Mio.). Das Finanzergebnis betrug EUR -0,1 Mio. (im Vorjahr EUR -0,2 Mio.), somit ergab sich ein Vorsteuerergebnis von EUR 4,3 Mio. (Vorjahr EUR 5,3 Mio.). Nach Abzug der Ertragsteuern betrug das Gesamtergebnis der Periode EUR 3,2 Mio. (Vorjahr EUR 4,0 Mio.). Hochinnovative Produkte für internationale Märkte Ein für den Konzern wichtiger Schritt war die Gründung der youniqx Identity AG. Mit ihrem Tochterunternehmen wird die Staatsdruckerei ihre hochinnovativen digitalen Produkte, wie die international vielbeachtete Ausweis-App "MIA", das hochsichere Videoidentifikationsverfahren "MICK" oder - die neueste Innovation - die Private-Key-Lösung für Blockchain-Technologie "Chainlock" auf internationalen Märkten platzieren. "Die Bündelung unserer hochinnovativen Sicherheitsprodukte in der youniqx Identity AG ermöglicht uns einen zeitgemäßen Markenauftritt und attraktive internationale Partnerschaften. Die USA und der asiatische Markt stehen im Mittelpunkt unserer Aktivitäten", berichtet Vorstand der youniqx Identity AG, Lukas Praml. Mehr Beschäftigte Der offensive Kurs des Konzerns schlägt sich auch in einer Zunahme der Mitarbeiter nieder: Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2018/19 beträgt der durchschnittliche Mitarbeiterstand 153 (im Vorjahr 146) und setzt sich wie folgt zusammen: 54 Arbeiter (im Vorjahr 57), 96 Angestellte (im Vorjahr 88) und 3 Lehrlinge (im Vorjahr 1). "Der bisherige Geschäftsverlauf entspricht der erwarteten Entwicklung, wie sie im Lagebericht 2017/18 kommuniziert wurde. Für die zweite Jahreshälfte erwarten wir im Vergleich zum Vorjahr eine Trendfortsetzung des ersten Halbjahres", resümiert Finanzvorstand Helmut Lackner. Über die OeSD Gruppe: Die OeSD Gruppe ist ein österreichisches Hochsicherheitsunternehmen mit Schwerpunkt auf sicheren Identitäten. Die Produktpalette des international tätigen Komplettanbieters für ID-Services reicht vom Reisepass über sicheres E- Government bis zum elektronischen Ausweissystem. www.staatsdruckerei.at [http:// www.staatsdruckerei.at/] / www.youniqx.com [http://www.youniqx.com/] Rückfragehinweis: Mag. Helmut Lackner Chief Financial Officer Tel.: +43/1/206 66-208 lackner@staatsdruckerei.at Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Emittent: Österreichische Staatsdruckerei Holding AG Tenschertstraße 7 A-1239 Wien Telefon: +43 1 206 66 FAX: +43 1 206 66 100 Email: office@staatsdruckerei.at WWW: www.staatsdruckerei.at ISIN: AT00000OESD0 Indizes: Börsen: Wien Sprache: Deutsch

