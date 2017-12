DPE investiert in führenden Schweizer IT-Beratungsspezialisten AWK

München/Zürich (ots) -

- Unternehmen will Dienstleistungsportfolio kräftig ausbauen - AWK will Zahl der Mitarbeiter auf 500 verdoppeln - DPE unterstützt AWK bei der Expansion

Von DPE Deutsche Private Equity Management III GmbH (DPE) beratene Fonds investieren in die AWK Group, Zürich, den führenden unabhängigen Schweizer IT-Beratungsspezialisten. Die eigentümergeführte AWK Group ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen, erwirtschaftet einen Umsatz von über CHF 50 Mio. und realisiert im laufenden Jahr rund 300 Projekte für ihre Kunden. Die AWK Group will ihr Dienstleistungsportfolio weiter ausbauen und dabei mittelfristig die Zahl der Mitarbeiter von 250 auf 500 verdoppeln.

AWK will mit ihren Kunden "digitale Schweiz" gestalten

"Unser Ziel ist es, das Beratungsangebot stark auszubauen. Wir wollen die digitale Schweiz gestalten - dafür investieren wir kräftig weiter. Wir expandieren, um unseren Kunden ein umfassendes Dienstleistungsangebot aus einer Hand bieten zu können", so Oliver Vaterlaus, CEO des Unternehmens. Die Unternehmensgrösse sei deshalb ein entscheidender Erfolgsfaktor: "Da wir weiter stark wachsen, können wir mit der rasanten Entwicklung im Technologiebereich mithalten. Die IT durchdringt heutzutage sämtliche Geschäftsprozesse und unsere Projekte erfordern interdisziplinäre Fähigkeiten", ist Vaterlaus überzeugt. Mit DPE hat die AWK Group nun einen Investor und Partner gewonnen, der das Unternehmen mit seiner Expertise bei der weiteren Expansion aktiv unterstützen wird. "Ich freue mich sehr, dass wir mit DPE einen Partner gefunden haben, der unsere Werte teilt und viel Erfahrung in der Expansion mittelständischer Unternehmen mitbringt", so Vaterlaus.

CEO Oliver Vaterlaus wird auch künftig maßgeblich beteiligt sein

An der erfolgreichen Firmenphilosophie wird sich ansonsten nichts ändern. CEO Vaterlaus wird auch weiter signifikanter Aktionär der AWK bleiben. Ebenso werden alle Partner der AWK Group an der Unternehmung beteiligt sein. DPE-Partner Guido Prehn: "Die AWK Group ist ein dynamisches Unternehmen mit einem ausgezeichneten Ruf in einer stark wachsenden Branche. Gemeinsam mit Oliver Vaterlaus und dem Management werden wir nun die Weichen stellen, damit die AWK Group zukünftig noch umfassender ihre Kunden beraten kann."

Über die AWK Group

AWK hat über 250 Mitarbeitende und ist ein unabhängiges Schweizer Beratungsunternehmen für Informationstechnologie. AWK ist schweizweit tätig mit Standorten in Zürich, Bern, Basel und Lausanne. Das Portfolio umfasst Consulting, System Engineering und Projektmanagement für Kunden aller Grössen. Weitere Informationen: www.awk.ch

Über DPE:

Die DPE Deutsche Private Equity Management III GmbH ist eine unabhängige deutsche Beteiligungsgesellschaft, die zur DPE-Gruppe gehört. DPE investiert in mittelständische Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz und hat erfolgreich drei Fonds mit einem Gesamtvolumen von 1,2 Mrd. EUR aufgelegt. Seit 2007 hat sich DPE an 21 Unternehmen beteiligt, die 47 Folgeinvestitionen getätigt haben und ihren Jahresumsatz um 15-20% steigern konnten. Darüber hinaus sind 2.200 neue Arbeitsplätze in der DPE-Unternehmens-Familie entstanden. Derzeit beschäftigen die DPE-Unternehmen rund 7.373 Mitarbeiter. DPE unterstützt Unternehmer auf ihrem Wachstumskurs als aktiver Partner. Mit Wachstumskapital, Erfahrung, Vertrauen, Respekt und aller Unterstützung, die eine Unternehmens-Familie wie DPE bieten kann. Weitere Informationen: www.dpe.de

Pressekontakt:

DPE Deutsche Private Equity Management III GmbH

Tobias M. Weitzel

BSK Becker+Schreiner Kommunikation GmbH

Tel: +49-177 721 576 0

Email: weitzel@kommunikation-bsk.de

Original-Content von: DPE Deutsche Private Equity Management III GmbH, übermittelt durch news aktuell