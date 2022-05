ROSE Bikes GmbH

Neueröffnung Rose Bikes Köln

Ab 12. Mai 2022 auf 1.000 Quadratmetern

Bild-Infos

Download

Bocholt / Köln (ots)

Kölner Radfans können nun endlich aus dem Vollen schöpfen, denn der Rose Bikes Store erweitert auf die gesamte Ladenfläche von rund 1.000 Quadratmetern, davon 700 Quadratmeter Verkaufsfläche. Beratung, Bike-Testing, Vermessungs- und Servicestationen sowie eine Werkstatt und eine hauseigene Café-Bar - die ganze Fahrrad-Welt steht der Kölner Bike- Community offen. Die Türen öffnet Rose Bikes Köln bereits am Donnerstag, den 12. Mai. Über die darauffolgenden zwei Tage feiert die Store-Crew das Grand Opening mit allen Bikefans, Freunden und Familie, die spontan oder geplant vorbeikommen.

"Jetzt zum Start in die Sommer- und Fahrradsaison ist das perfekte Timing, unseren Kölner Store auf die große Fläche zu erweitern", sagt Tim Böker, Director Retail bei Rose Bikes. Den Rose Bikes Store in Köln gibt es bereits seit einem Jahr. Bisher wurde dort auf einer 120 Quadratmetern kleinen Pop-up-Fläche ein ausgewähltes Sortiment aus Rose Bikes und passenden Teilen, Bekleidung und Zubehör ausgestellt und verkauft. Bereits in den letzten Monaten war die Pop-up-Fläche überdurchschnittlich gut besucht. "Das zeigt uns, dass wir mit Köln die richtige Wahl getroffen haben. Hier leben so viele Bike-Fans, wir freuen uns darauf, ihnen unser großes Sortiment zu präsentieren, Bike-Testing und ein einmaliges Einkaufserlebnis anzubieten und Treffpunkt für die Bike-Community zu sein", so Böker.

Auf rund 1.000 Quadratmetern und über zwei Stockwerke verkauft ROSE nicht nur Bikes, Bekleidung und Zubehör der eigenen Marke, sowie eine breite Produktpalette ausgewählter Partner. Die Lifestyle-Sportmarke bietet darüber hinaus viele Service-Highlights: Bodyscanner für die Vermessung, ein Zwift-Trainingsbereich, verschiedene Produktwelten und ein persönlicher Service-Check-In. Fahrradliebhabern wird eine große Auswahl an Bikes für Probefahrten zur Verfügung gestellt. Auch Teile, Zubehör und Bekleidung können entweder direkt im Laden erworben oder per Click & Collect bestellt und abgeholt werden. Zusätzlich lädt der Fahrradhersteller zum ausgedehnten Shoppingerlebnis inklusive Kaffeepause an der hauseigenen Café-Bar und Reparaturarbeiten in der Werkstatt ein.

Zur Store-Erweiterung plant Rose am Freitag und Samstag unterschiedliche Aktionen während der Geschäftszeit von 10 bis 19 Uhr für alle, die Lust auf einen Ride-Out, Durst oder Hunger haben, spontan stöbern möchten oder die Gelegenheit nutzen, mit den Store-Mitarbeitern zu fachsimpeln. Die gesamte Fläche ist begehbar und das ganze Store-Team sowie Mitglieder der Rose-Geschäftsführung sind für alle Besucher, Kunden, Partner und Presse da.

Mit der Neueröffnung des Kölner Rose Stores unterstreicht der Fahrradhersteller aus Bocholt einmal mehr sein Versprechen, für jeden das perfekte Bike zu haben und, immer mehr Menschen aufs Rad zu bringen.

Alle weiteren Infos zum Rose Bikes Store Köln gibt's hier.

Rose Bikes Köln ist außerdem auf der Suche nach Personal (u. a. Zweiradmechatroniker, Bike-Verkaufsberater) und freut sich über Bewerbungen.

Store-Standort und Öffnungszeiten:

Rose Bikes Köln, Kaiser-Wilhelm-Ring 34, 50672 Köln

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag: 10 bis 19 Uhr

Original-Content von: ROSE Bikes GmbH, übermittelt durch news aktuell