Mit den Kleinsten ganz groß Punkten: baby-walz ist jetzt neuer PAYBACK Partner!

baby-walz, der führende Omnichannel Händler für Baby-Artikel, ist neuer PAYBACK Partner. Damit können ab sofort junge Eltern unter den 31 Millionen PAYBACK Kund:innen bei allen Anschaffungen rund um Schwangerschaft und Baby direkt auf baby-walz.de kräftig punkten. In den 23 stationären baby-walz Geschäften in Deutschland wird es ab Ende des Jahres Punkte für Einkäufe geben. Zum Start der Partnerschaft können sich Kund:innen für jeden Einkauf auf baby-walz.de vom 27. September bis zum 17.Oktober mit 20fachen Punkten belohnen.

"PAYBACK schafft insbesondere mit der großen Reichweite seiner Multichannel-Marketing Plattform die optimalen Bedingungen für den Ausbau unseres Geschäfts. Mit der Möglichkeit, nun Kund:innen offline, online und mobil personalisierte und dadurch viel relevantere Angebote und Coupons zukommen lassen zu können, ergänzen wir unser Marketing auf innovative Weise. Zudem sind die beliebten PAYBACK Punkte ein wichtiges wettbewerbsunterscheidendes Merkmal", so Philip Neumann, Head of Marketing & Commerce von baby-walz.

"Willkommen im PAYBACK Partnerverbund! Wir sind sehr stolz, baby-walz nun als Offiziellen Online Partner begrüßen zu dürfen. Dies ist ein Partner, den sich viele unserer Kund:innen gewünscht haben und wir freuen uns, ihnen diesen Wunsch erfüllen zu können", so Torsten Hautmann, VP Digital Sales bei PAYBACK.

Seit Jahrzehnten bietet baby-walz mit zahlreichen Top- und Eigenmarken alles, was während der Schwangerschaft und der ersten Lebensjahre des Kindes benötigt wird: Von Umstandsmode, über die Baby-Erstausstattung, babygerechte Ausstattung und Pflege über Spielzeug bis hin zu allem, was Kinderaugen zum Strahlen bringt und den Elternalltag erleichtert. Daneben unterstützen die Baby-Experten von baby-walz junge Eltern mit wertvollen Informationen von Anfang an zu allen wichtigen Themen rund um die richtige Vorbereitung und Gestaltung für das babygerechte Zuhause.

Über baby-walz:

Mit über 65 Jahren Erfahrung ist baby-walz ein verlässlicher Partner für Babyausstattung mit Sitz und Logistik in Bad Waldsee / Deutschland. Mit Qualität, funktional durchdachten Produkten und kompetenter Beratung begleitet baby-walz werdende und frisch gebackene Eltern bis heute durch die erste Zeit mit Kind und überzeugt damit nachhaltig: Der baby-walz Onlineshop zählt zu den Top 10 der umsatzstärksten Online-Shops im Baby- & Spielzeug-Segment in Deutschland. Neben zahlreichen bekannten Markenartikeln bietet baby-walz auch exklusive Eigenmarken für höchste Qualitätsansprüche. Einzigartig ergänzt wird das große Produktangebot von umfangreichen Online-Ratgebern mit hilfreichen Tipps für Schwangerschaft, Babypflege, das Leben mit Kleinkind und mehr. Eine persönliche Beratung erhalten Eltern, Verwandte und Freunde auf Wunsch auch in einer der über 23 stationären baby-walz Filialen.

Über PAYBACK:

PAYBACK ist das führende Multipartner-Bonusprogramm, das alleine in Deutschland schon von über 31 Millionen Kund:innen begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von rund 680 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 94 Prozent der gesammelten Punkte werden von den Kund:innen wieder eingelöst, der überwiegende Teil in Wertgutscheine der Partner oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von über 10 Mio. Nutzer:innen verwendet und zählt sowohl zu den "Top 3 Shopping-Apps", als auch zu den "Top Alltags-Apps" (BILD Studie 2021).

