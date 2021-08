PAYBACK GmbH

Es ist soweit: Jetzt bei Globus PAYBACK Punkte sammeln!

St. Wendel / München (ots)

Auftakt für die neue Partnerschaft von Globus mit dem Bonusprogramm PAYBACK! Ab sofort können sich Kund:innen bei ihrem Einkauf in allen 50 Globus SB-Warenhäusern in Deutschland mit PAYBACK Punkten belohnen, gesammelte Punkte auch vor Ort an der Kasse einlösen und von vielen weiteren PAYBACK Angeboten und Coupons profitieren. "Wir freuen uns sehr, dass die Zusammenarbeit mit PAYBACK jetzt losgeht und sind davon überzeugt, dass sie unseren Kund:innen eine Menge an Vorteilen bringen wird", sagt Jochen Baab, Sprecher der Geschäftsführung Globus SB-Warenhaus. "Neben allen Vorteilen des 'Mein Globus'-Kundenbindungsprogramms können unsere Kund:innen zusätzliche Einkaufsvorteile durch die Kooperation mit PAYBACK genießen und ihre Punkte individuell auf unterschiedlichen Wegen einlösen."

Als erster Händler verbindet Globus sein eigenes Kundenbindungsprogramm mit PAYBACK. Kund:innen erhalten dadurch die Möglichkeit, "Mein Globus" und PAYBACK miteinander zu verknüpfen. Bis Ende diesen Jahres gibt es sogar 15fache Punkte bei der Freischaltung der PAYBACK Services im "Mein Globus Konto" per App, auf Globus.de/PAYBACK oder direkt im Globus Markt an der Kundeninformation.

"Ein weiterer toller Partner ist an Bord, das freut uns sehr. Globus ist ein besonders wichtiger Partner für die Versorgung im Alltag und für das gesamte PAYBACK Programm. Coupons und Sonderaktionen füllen das PAYBACK Konto noch schneller als bisher, während Globus-Services wie Scan & Go weiterhin genutzt werden können. Unsere Partnerschaft macht den Einkauf im gesamten Partnerverbund für Millionen Kund:innen noch attraktiver als bisher", so PAYBACK Geschäftsführer Bernhard Brugger.

Schon mehr als 31 Millionen Kund:innen in Deutschland sammeln und sparen mit PAYBACK bei rund 680 Partnern offline und online. Sehr beliebt ist die PAYBACK App, da sie das Punktesammeln, Couponaktivieren und mobile Bezahlen bündelt. Mehr als 10 Millionen User:innen nutzen die App inzwischen.

Über Globus

Vor über 190 Jahren gegründet, ist Globus als saarländisches Familienunternehmen heute für viele Menschen nicht nur Einkaufsstätte, sondern Lebensmittelpunkt und Treffpunkt in der Region. Globus betreibt in Deutschland insgesamt 50 SB-Warenhäuser und beschäftigt rund 19.000 Mitarbeiter:innen. Mit einem Umsatz von 3,38 Mrd. Euro gehören die Globus SB-Warenhäuser innerhalb der deutschen Handelslandschaft damit zu den "Kleinen unter den Großen". Jeder Globus-Markt ist zugeschnitten auf die Wünsche und Bedürfnisse der Menschen in der Region. Frische Qualität und Eigenproduktion stehen dabei im Fokus. In den Globus-eigenen Meisterbäckereien, Fachmetzgereien und Gastronomien bereiten die Mitarbeiter:innen ihren Kunden täglich eine Vielzahl an Produkten selbst zu. Regionale Partnerschaften spielen bei Globus eine zentrale Rolle. Jeder Markt arbeitet mit bis zu 100 Produzenten und Handwerksbetrieben aus der Region zusammen. Soziales Engagement, wie die Unterstützung von Vereinen, Schulen und sozialen Einrichtungen sowie die Zusammenarbeit mit den regionalen Tafeln, ist für die Globus-Märkte selbstverständlich. Die gemeinnützige Globus- Stiftung bündelt die sozialen Aktivitäten der Globus-Gruppe. Im Inland liegt der Förderschwerpunkt auf der Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in schwierigen Situationen mit dem Schwerpunkt der Eingliederung ins Berufsleben. Im Ausland liegt der Schwerpunkt auf der Verbesserung der medizinischen Versorgung sowie Bildung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen in Regionen, in denen Menschen Unterstützung benötigen.

Über PAYBACK

PAYBACK ist das führende Multipartner-Bonusprogramm, das alleine in Deutschland schon von über 31 Millionen Kund:innen begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von rund 680 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 94 Prozent der gesammelten Punkte werden von den Kund:innen wieder eingelöst, der überwiegende Teil in Wertgutscheine der Partner oder in Prämien. PAYBACK hat eine App in den Markt gebracht, die das mobile Punktesammeln, Coupons aktivieren, und Bezahlen vereint. Die App wird von über 10 Mio. Nutzer:innen verwendet. Sie zählt mit Amazon und eBay zu den Top 3 Shopping-Apps in Deutschland und ist laut BILD eine der "Top 3 Alltags-Apps".

Original-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuell