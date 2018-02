München (ots) - PAYBACK gehört zu den deutschen Top Innovatoren 2018. Dies ergab eine Analyse des Wirtschaftsmagazins brand eins in Zusammenarbeit mit dem Statistikportal Statista. Das größte und beliebteste Bonusprogramm, das sich in den vergangenen Monaten als "digitaler Turbo für den deutschen Handel" etabliert hat, wurde in der Kategorie "Internet, Medien & Kommunikation" ausgezeichnet. PAYBACK verzeichnet aktuell in Deutschland über 30 Millionen aktive Kunden, die PAYBACK App wurde 13,5 Millionen Mal heruntergeladen.

Die App zählt zu den Top 3 Shopping Apps in Deutschland und verbindet einerseits in einem Servicebündel das mobile Punktesammeln, Coupon aktivieren und mobile Bezahlen, andererseits bildet die Applikation die Brücke zwischen dem stationären und dem Online Handel. Mit ihr erhalten Kunden das richtige Angebot am richtigen Ort zur richtigen Zeit.

Für das Ranking haben brand eins und Statista insgesamt 496 Unternehmen aus 20 Branchen identifiziert, die sich durch ihre Dienstleistungen und Produkte, durch kluge Prozesse oder eine besondere Unternehmenskultur deutlich vom Wettbewerb abheben. Ausgewählt wurden sie aus über 3.400 Unternehmen u.a. von führenden Vertretern innovationsprämierter Unternehmen, rund 400 wissenschaftlichen Mitarbeitern des Berliner Instituts für Innovation und Technik (iit), sowie mehr als 20.000 Führungskräften mit mehrjähriger Erfahrung.

Über PAYBACK:

PAYBACK ist eines der weltweit führenden Bonusprogramme, das alleine in Deutschland von über 30 Millionen Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von 650 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 95 Prozent der gesammelten Punkte - 2017 betrug der Wert 381 Mio. EUR - werden von den Kunden wieder eingelöst, der überwiegende Teil in Wertgutscheine der Partner oder in Prämien. PAYBACK hat eine App in den Markt gebracht, die erstmals das mobile Punktesammeln, Coupons aktivieren, und Bezahlen vereint. Die App wurde schon über 13,5 Millionen Mal heruntergeladen und zählt laut KANTAR Emnid damit zu den Top 3 Shopping-Apps in Deutschland.

Pressekontakt:

Nina Purtscher

Director Corporate Communications

PAYBACK GmbH

Theresienhöhe 12 | 80339 Munich, Germany

Tel.: +49 (0) 89 997 41 - 206

nina.purtscher@PAYBACK.netPAYBACK.net | PAYBACK.de |

facebook.com/PAYBACK | twitter.com/Presse_PAYBACK

Original-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuell