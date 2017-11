Spielspaß zu Weihnachten: Abwechslungsreiche Geschenkideen und spannende Adventskalender von Schleich / Adventskalender Wild Life 2017 - NEU und erstmals verfügbar! Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/102173 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei.... mehr Bild-Infos Download

Schwäbisch Gmünd (ots) - Auch in diesem Jahr hat Schleich ein vielfältiges Weihnachtssortiment zu bieten: Von spannenden Expeditionen im Dschungel über tierischen Spaß auf dem Bauernhof bis hin zu wilden Abenteuern in der Urzeit und aufregenden Erlebnissen auf dem Pferdehof garantieren die liebevoll gestalteten Sets pures Spielvergnügen. Die perfekte Ergänzung zu den hochwertigen Themenwelten stellen die einzigartigen Schleich Adventskalender dar: Mit je 24 Türchen voller Überraschungen verkürzen sie die lange Wartezeit bis zum Weihnachtsabend - und sorgen so jeden Tag für strahlende Kinderaugen.

Noch scheint Weihnachten in weiter Ferne zu liegen - doch nichtsdestotrotz ist es von Vorteil, sich bereits jetzt Gedanken über das ein oder andere Geschenk zu machen. Ein wahres Highlight unter jedem Weihnachtsbaum sind die realitätsgetreuen Schleich Figuren und Spielsets. Alle Produkte sind liebevoll und detailgetreu gestaltet und werden für ihre außergewöhnliche Qualität regelmäßig prämiert.

Das sind die Schleich Weihnachtshighlights 2017

Spiel und Spaß auf dem Bauernhof

Der "Große Bauernhof mit Tieren und Zubehör", das Herzstück der Produktwelt Farm World, bringt die bunte Bauernhofwelt ins Kinderzimmer. Die perfekte Erweiterung dieser Spielwelt ist der "Traktor mit Anhänger" mit Frontlader und funktionsfähiger Schaufel.

- Spielset "Großer Bauernhof mit Tieren und Zubehör" (UVP: 99,99 EUR) - Spielset "Traktor mit Anhänger" (UVP: 49,99), verfügbar seit Juli 2017 - Für Kinder von 3-8 Jahren

Wilde Abenteuer im Dschungel

Mit der Themenwelt Wild Life können Kinder in die Wildnis eintauchen. Die spannende Dschungelforschungsstation bringt Action und Abenteuer ins Kinderzimmer. Und mit dem coolen "Quad mit Anhänger und Ranger" können verletzte Tiere in die Basisstation gebracht werden.

- Spielset "Dschungel Forschungsstation CROCO" (UVP: 99,99 EUR), verfügbar seit September 2017 - als "Top 10 Spielzeug 2017" ausgezeichnet - nominiert für das "Goldene Schaukelpferd 2017" - Spielset "Quad mit Anhänger und Ranger" (UVP: 29,99 EUR), verfügbar seit Juli 2017 - Für Kinder von 5-8 Jahren

Ein pferdestarkes Paradies

Das abwechslungsreiche Spielset "Reiterhof mit Reiterin und Pferden" aus der Horse Club-Themenwelt bereitet mit seinen umfangreichen Accessoires jungen Pferdefans besonders lange Freude. Mit dem Set "Mobile Tierärztin mit Hannoveraner Fohlen", das verschiedene Figuren und komplettes Arztzubehör beinhaltet, können Kinder ihrer Fantasie freien Lauf lassen.

- Spielset "Reiterhof mit Reiterin und Pferden" (UVP: 99,99 EUR), verfügbar seit Juli 2017 - als "Top 10 Spielzeug 2016" ausgezeichnet - Spielset "Mobile Tierärztin mit Hannoveraner Fohlen" (UVP: 39,99 EUR), verfügbar seit September 2017 - Für Kinder von 5-12 Jahren

Spannende Action mit wilden Urzeitriesen

Das Set "Riesenvulkan mit T-Rex" aus der Themenwelt Dinosaurs beinhaltet einen spektakulären Vulkan mit einem glühenden Lavastrom sowie zahlreiche weitere spannende Funktionen. Für noch mehr Urzeit-Action sorgt außerdem die "Große Schädelfalle mit Velociraptor" in attraktiver Sonderbemalung und mit einem beweglichen Unterkiefer.

- Spielset "Riesenvulkan mit T-Rex" (UVP: 99,99 EUR) - Spielset "Große Schädelfalle mit Velociraptor" (UVP: 32,99 EUR), verfügbar seit Juli 2017 - Für Kinder von 5-12 Jahren

Abtauchen in eine märchenhafte Unterwasserwelt

In der bayala-Themenwelt können kleine Fantasy-Fans die geheimnisvolle Meereswelt Meamare mit ihren hübschen Meerjungfrauen erkunden. Hauptattraktion ist die neue glitzernde und fahrbare "Königliche Muschelkutsche" mit Seepferd, die - je nach Anlass - umdekoriert werden kann.

- Spielset "Königliche Muschelkutsche", (UVP: 34,99 EUR), verfügbar seit September 2017 - Meerjungfrau "Isabelle" mit Zepter und Seepferd, (UVP: 14,99 EUR), verfügbar seit Juli 2017 - Für Kinder von 5-12 Jahren

Die Schleich Adventskalender im Überblick:

97433 Adventskalender Wild Life 2017 - NEU und erstmals verfügbar!

Auf den Spuren eines kleinen Schimpansen auf seiner großen Entdeckungstour durch den Dschungel: Hinter den Türchen dieses einzigartigen Adventskalenders warten leckere Früchte, aber auch gefährliche Tiere wie ein Tiger, eine Schlange und ein Krokodil.

- Verfügbar seit September 2017 (UVP: 29,99 EUR) - Für Kinder von 3-8 Jahren

97448 Adventskalender Farm World 2017

Dieser besondere Adventskalender lädt zum Weihnachtsfest auf dem Land ein. Neben einer Labrador Retriever Hündin und ihrem putzigen Welpen können kleine Tierfans Tag für Tag weiteres Zubehör für ihren Bauernhof hinter jedem Türchen entdecken.

- Verfügbar seit September 2017 (UVP: 29,99 EUR) - Für Kinder von 3-8 Jahren

97447 Adventskalender Horse Club 2017

Weihnachtliche Vorfreude auch im Pferdestall. Der Adventskalender begeistert kleine Pferdenarren mit verschiedenen Tierfiguren aus der beliebten Pferdewelt: Eine Shetlandpony Stute und ihr Fohlen, ein wilder Araberhengst sowie eine Pflegerin mit Striegel, Bürste, Futtereimer und Co.

- Verfügbar seit September 2017 (UVP: 29,99 EUR) - Für Kinder von 5-12 Jahren

