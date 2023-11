The Voice of Germany

5, 4, 2, 1, 1: Im "The Voice"-Halbfinale gibt am Freitag Team Bill und Tom den Ton an

#VoiceRap-Coach Kool Savas sitzt im fünften Coachstuhl

Unterföhring (ots)

30. November 2023. Unglaublich! Bill und Tom Kaulitz haben vor dem "The Voice"-Halbfinale am Freitag in SAT.1 eine fünfmal höhere Chance, die Staffel als Siegercoaches zu beenden als Giovanni Zarrella. Rein rechnerisch: Im #TVOG-Halbfinale am Freitag, 1. Dezember, um 20:15 Uhr live in SAT.1 singen fünf Talente aus Team Bill und Tom - und nur eines aus Team Giovanni. Shirin David zieht mit vier Talenten ins Halbfinale ein, Ronan Keating mit zweien. Giovanni Zarrella scheint somit dieselben Siegchancen zu haben, wie Kool Savas. Der Coach von "The Voice Rap by CUPRA" erhält im #TVOG-Halbfinale einen eigenen Stuhl - denn sein Siegertalent steht ebenfalls als #TVOG-Halbfinalist fest und hat damit Chancen auf den Titel "The Voice of Germany". "It's nothing but the Voice"! Aller Statistik zum Trotz entscheidet am Ende allein die Stimme, wer am Freitag ins #TVOG-Finale einzieht und weiter die Chance auf den Titel "The Voice of Germany" hat. Das letzte Wort haben die Zuschauer:innen: Per Telefon-, SMS- oder App-Voting können sie in den Live-Shows für ihren Favoriten abstimmen - und Giovanni Zarrella genauso zum Sieg verhelfen, wie Bill und Tom Kaulitz, Shirin David, Ronan Keating oder Kool Savas. Diese Talente treten am Freitag im #TVOG-Halbfinale an: Team Bill und Tom: Joel Marques Cunha (26, Differdange / Luxemburg), Malou Lovis Kreyelkamp (24, Köln/NRW), Marc Altergott (16, Lohne/Niedersachsen), Naomi Mbiyeya (20, Twistringen/Niedersachsen), Niclas Scholz (22, Halle (Saale)/Sachsen-Anhalt) Team Shirin: Danilo Timm (36, Berlin), Finja Bernau (21, Kerkrade/Niederlande), Joy Esquivias (26, Mannheim/Baden-Württemberg), Kim Schutzius (29, Speyer/Rheinland-Pfalz) Team Ronan: Egon Herrnleben (40, Bamberg/Bayern), Emely Myles (33, Sittersdorf/Österreich) Team Giovanni: Desirey Sarpong Agyemang (21, Duisburg/NRW) Team Kool Savas: Leon "Ezo" Weick (26, Hagen/NRW) Fotos der Halbfinalist:innen finden Sie unter https://presse.prosieben.de/TVOG2023 Moderiert wird "The Voice of Germany" von Melissa Khalaj und Thore Schölermann. Produzent ist Bildergarten Entertainment. Das Halbfinale von "The Voice of Germany" am Freitag, 1. Dezember um 20:15 Uhr live in SAT.1 sowie auf Joyn Hashtag zur Show: #TVOG

