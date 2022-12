IHG Hotels and Resorts

IHG Hotels & Resorts lädt alle Gäste ein, wie Strify zu reisen

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Das einzigartige Paket, das IHG One Rewards-Mitgliedern zur Verfügung steht, ermöglicht es ihnen, exklusiv das "Reisen wie Strify" Zimmer im Hotel Indigo Berlin - East Side Gallery zu buchen und zu erleben, um so zu reisen, wie Strify es mag.

IHG Hotels & Resorts hat sich mit dem LGBTQ+ Befürworter und Berliner Content Creator Strify zusammengetan, um das Reisen wie Strify Zimmer zu entwickeln. Heutzutage legen die Menschen mehr denn je Wert darauf, dass man sich um sie kümmert und ihnen Erlebnisse bietet, anstatt, dass sie materielle Geschenke erhalten. Dieses einzigartige Hotelpaket ermöglicht es den Gästen, den Vorhang zu lüften und zu erleben, wie einer ihrer Lieblings-Influencer auf seinen Reisen wirklich "zu Gast ist".

Influencer und Content Creator sind Experten darin, das Hotelleben zu leben und Hotelzimmer in ihre persönlichen Wohlfühloasen zu verwandeln, wenn sie die Welt bereisen, und Strify ist da nicht anders. Die Teilnahme an den angesagtesten Events, Preisverleihungen und Modeschauen bedeutet manchmal, eine Nacht in einer Stadt und den nächsten Morgen in einer anderen zu verbringen. Ein persönlicher Rückzugsort oder ein zweites Zuhause, in dem Strify abschalten, kreativ werden und er selbst sein kann, ist ein wichtiger Bestandteil seines Aufenthalts. Sich wohl zu fühlen und eine Atmosphäre zu schaffen, in der man zu 100 % man selbst sein kann, ist das Wichtigste. Jetzt haben IHG One Rewards-Mitglieder die Möglichkeit, "so zu reisen, wie Strify es liebt".

Das Reisen wie Strify Zimmer im Hotel Indigo East Side Gallery in Berlin bietet die von dem Influencer bevorzugte Art und Weise, "Gast zu sein", einschließlich seiner handverlesenen Reiseutensilien und "Must-haves" zum Entspannen - von seinen Lieblings-Stylingprodukten über personalisierte Raumdüfte, bis zu weichen Bademänteln und farbenfroher Dekoration in Form von ausgefallener Kunst.

Ebenfalls enthalten sind Strifys Reisetipps für diejenigen, die die Stadt in einem oder zwei seiner Lieblingslokale erkunden möchten. IHG One Rewards-Mitglieder können vom 07. bis 21. Dezember 2022 im Reisen wie Strify Zimmer im Hotel Indigo East Side Gallery in Berlin übernachten, bevor das Paket bis zum 31. Januar 2023 für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Das Paket beinhaltet:

Live Zugang Termine: Mittwoch, 7. Dezember 2022 - Mittwoch, 21. Dezember 2022.

Vorgeschlagene Mechanismen: Punkte-Auktion ab 10.000

Wert des Pakets: 800 Euro

Titel des Pakets: Reisen, wie Strify es liebt

Allgemeine Geschäftsbedingungen: Allgemeine Geschäftsbedingungen von IHG - einschließlich der Zeile "Das Paket muss vor dem 31. Januar 2023 eingelöst werden und ist am 25. Dezember und an Silvester nicht verfügbar".

https://auctions.ihg.com/

Strify fühlt sich geehrt, mit IHG Hotels & Resorts und dem neu gestalteten Treueprogramm der Marke, IHG One Rewards, zusammenzuarbeiten, um das Reisen wie Strify Zimmer zu präsentieren. Er sagt: "Ich freue mich darauf, dass die Mitglieder des Treueprogramms in meinem persönlich gestalteten Zimmer, das mit meinen Reiseutensilien und Lieblingsstücken gefüllt ist, "zu Gast wie ich" sein können. Ich finde es so außergewöhnlich und besonders, dem Zimmer meine persönliche Note zu geben, weil IHG Hotels & Resorts eine Marke ist, die es wirklich versteht, sich um die Gäste zu kümmern, damit sie sich wohl fühlen und sich frei entfalten können. IHG bietet den besten Sinn für Persönlichkeit, unterstützt Individualität und macht das Beste aus ihren Reiseerlebnissen".

Connor Smith, IHG Vice President Masterbrand Strategy & Awareness, sagte: "Wir bei IHG Hotels & Resorts möchten, dass Reisende immer das Gefühl haben, sie selbst sein zu können, wenn sie in einem unserer Häuser auf der ganzen Welt übernachten. Unsere Zusammenarbeit mit Strify ist die perfekte Gelegenheit für uns, die Welt daran zu erinnern, wie es sich anfühlt, ein Gast zu sein, bei dem man wirklich loslassen kann und auf einzigartige und moderne Weise umsorgt wird, eben ganz so wie man ist."

Strify ist Teil eines vielfältigen und außergewöhnlichen Pools von Talenten aus der ganzen Welt, mit denen IHG Hotels & Resorts zusammenarbeitet, um die Bedeutung des Gastseins auf eine für ihn passende Weise zum Leben zu erwecken. In den kommenden Monaten werden mehrere exklusive und sorgfältig ausgewählte Prominenten-Erlebnisse auf der ganzen Welt angekündigt, die den Mitgliedern dabei helfen sollen, wie ihre Lieblingsprominenten zu reisen. Die Kampagne, die Anfang des Jahres mit der zweifachen GRAMMY-Preisträgerin Jazmine Sullivan startete, zielt darauf ab, eine tiefere Verbindung zu den derzeitigen Mitgliedern und einer neuen Generation von Reisenden herzustellen. Jede Partnerschaft mit einem Prominenten soll die Menschen daran erinnern, wie gut es sich anfühlt, als Gast umsorgt zu werden, und dass es beim Reisen keine Einheitsgröße für alle gibt. Ob man nun wie ein glamouröser Prominenter zu Besuch kommt oder allein in einem Kingsize-Bett schläft, IHG ist der festen Überzeugung, dass Menschen, die gut umsorgt werden, sich frei fühlen, sie selbst zu sein und das Beste aus ihren Reiseerlebnissen zu machen.

Informationen zum Bieten finden Sie unter www.auctions.ihg.com, und mehr über IHG One Rewards erfahren Sie unter www.IHGOneRewards.com.

Original-Content von: IHG Hotels and Resorts, übermittelt durch news aktuell