Kipp & Zonen B.V.

Impulsvorträge zur Messung von Soiling, Sonneneinstrahlung und Leistung: Kipp & Zonen stellt sein umfassendes Portfolio auf der Intersolar Europe 2026 vor

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München (ots)

Kipp & Zonen entwickelt Instrumente zur präzisen Messung von Solarstrahlung und atmosphärischer Verhältnisse. Seit Jahrzehnten sind sie in den Bereichen Erneuerbare Energien, Meteorologie, Klimaforschung und Umweltüberwachung im Einsatz.

Das Portfolio umfasst Sensoren und Systeme zur Messung der Sonneneinstrahlung, der Luftverschmutzung und der Wetterbedingungen weltweit: von kalten und wechselhaften Klimazonen bis hin zu heißen Regionen mit hoher Sonneneinstrahlung. Diese Messungen sind essenziell für Leistungsbewertung von PV-Anlagen, die Modellvalidierung, zur Einhaltung von Berichtspflichten sowie zur langfristigen Anlagenüberwachung.

1830 in den Niederlanden gegründet, spielt Kipp & Zonen seit jeher eine wegweisende Rolle bei der Messung der Sonneneinstrahlung, unter anderem durch die Entwicklung des ersten marktreifen Pyranometers.

Auf der Intersolar Europe 2026 - vom 23.-25. Juni auf der Messe München - lädt Kipp & Zonen zu einer kostenlosen Vortragsreihe am Stand B3.239 ein. Interessierte Besucher erfahren, woher Daten zum Wetter und zur Leistung einer PV-Anlage kommen und wie sie analysiert werden - alles anhand praxisnaher Methoden und Beispiele.

Neben den Fachvorträgen stellt Kipp & Zonen sein Portfolio zur Messung von Sonneneinstrahlung, Modulverschmutzung und Wetterbedingungen vor. Diese Technologien bilden die messtechnische Grundlage zur Leistungsbewertung von PV-Anlagen unter realen Betriebsbedingungen.

Die Messinstrumente von Kipp & Zonen sind seit weit über einem Jahrhundert zuverlässiges Werkzeug aller, die unter Einfluss von Umwelt und Wetter Entscheidungen und Vorhersagen treffen müssen. Die Solarbranche kann sich darauf verlassen: Die Kraft der Präzision. Das Versprechen der Stabilität.

https://info.kippzonen.com/intersolar_eu-2026

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