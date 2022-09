Dr. Wolz Zell GmbH

Resveratrol fördert Vitamin-D-Aufnahme

Dr. Wolz bringt hoch bioverfügbares Vitamin D auf den Markt

Geisenheim/Rheingau (ots)

Die Vitamin-D-Versorgung in Zentraleuropa ist immer noch problematisch. Die von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e. V. empfohlene tägliche Zufuhr von 20 Mikrogramm für Kinder, Jugendliche und Erwachsene wird oft nicht erreicht. Problem: selbst bei regelmäßiger Einnahme von Vitamin-D-Supplementen kann der Vitamin-D-Spiegel oft nur gehalten, nicht aber gesteigert werden. Entscheidend ist auch nicht der Vitamin-D-Spiegel im Blut, sondern die Wirkung dieses Prohormons in den Organen. Dazu muss Vitamin D gemeinsam mit der Retinsäure an die DNA gebunden werden. Erst dann kann die DNA die entsprechenden Proteine herstellen, die der Körper zur Regulation benötigt. Deutlich mehr als 1000 Gene werden durch Vitamin D kontrolliert. Studien zeigen, dass Resveratrol die Bindung von Vitamin D an den entsprechenden Rezeptor an der DNA verbessert.* Auf Basis dieser Erkenntnis hat der Gesundheitspräparatehersteller Dr. Wolz das Präparat ' Vitamin D3 4000 I.E. plus' entwickelt, das zusätzlich zu einer hohen Dosierung von 100 Mikrogramm Vitamin D auch 2 mg Resveratrol aus roten Trauben je Kapsel enthält. Dies entspricht der Resveratrolmenge in einem Glas Rotwein. Zusätzlich enthält 'Vitamin D3 4000 I.E. plus' natürliches Vitamin C aus der Acerola und Flavonoide aus Zitrusfrüchten.

Das fettlösliche Vitamin D3 (Cholecalciferol) ist wichtig für das Immunsystem, die Zellteilung sowie für Knochen, Zähne und Muskeln. Vor allem ältere Menschen, Sportlerinnen und Sportler sowie Schwangere, Stillende und Frauen in der Menopause profitieren von einer zusätzlichen Aufnahme des Sonnenvitamins. Besonders Menschen, die sich selten im Freien aufhalten, bzw. ältere Menschen, deren Haut nicht mehr so viel Vitamin D produzieren kann, sollten ihren Vitamin-D-Spiegel regelmäßig überprüfen lassen. Aber auch bei Kindern ist ein Vitamin-D-Mangel weit verbreitet. Nur drei Prozent der Kinder in acht europäischen Ländern sind ausreichend mit Vitamin D versorgt, so Daten einer Studie, die vor Kurzem im " European Journal of Clinical Nutrition" veröffentlicht wurde.

Eine Kapsel Vitamin D D3 4000 I.E. plus von Dr. Wolz enthält 100 Mikrogramm Vitamin D3 (= 4000 I.E.), 2 mg Resveratrol, 36 mg Zitrusbioflavonoide und 40 mg Vitamin C aus Acerolasaftpulver. Die Kapselhülle besteht aus pflanzlicher Cellulose. Das Präparat ist frei von Lactose, Gluten und Farbstoffen. Eine Packung Vitamin D D3 4000 I.E. plus (PZN 18084612) 60 Kapseln und ist für EUR 14,60 in Apotheken und Reformhäusern oder im Dr. Wolz Online-Shop unter http://www.wolz.de/ erhältlich.

*"Vitamin D: Kritische Betrachtung" https://www.pharmazeutische-zeitung.de/kritische-betrachtung-116884/seite/2/, Dampf Stone, A. et al.: Resveratrol potentiates vitamin D and nuclear receptor signaling. J Cell Biochem. 2015 Jun;116(6):1130-43. doi: 10.1002/jcb.25070., Uberti, F et al.: Biological effects of combined resveratrol and vitamin D3 on ovarian tissue. J Ovarian Res. 2017 Sep 15;10(1):61. doi: 10.1186/s13048-017-0357-9.

Über Dr. Wolz

Die Dr. Wolz Zell GmbH mit Sitz in Geisenheim/Rheingau entwickelt und produziert seit über 50 Jahren hochwirksame Präparate zur Nahrungsergänzung. Die Wirksamkeit der Präparate beruht auf jahrzehntelanger Erfahrung in Verbindung mit dem Einsatz innovativer Technologie und ist durch zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen belegt. Heute steht Dr. Wolz für ein breites Angebot an natürlichen, nachweislich wirksamen Präparaten zur Gesundherhaltung und Genesung, das in intensivem Austausch mit naturheilkundlich orientierten Ärzten, Kliniken und Wissenschaftlern permanent weiterentwickelt wird.

Weitere Informationen unter www.wolz.de.

Original-Content von: Dr. Wolz Zell GmbH, übermittelt durch news aktuell