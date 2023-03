Huawei

Huawei präsentiert ,,Digital Twin Project für den Hafen von Tianjin" auf der MWC 2023

Barcelona, Spanien, 3. März 2023 (ots/PRNewswire)

Der BU (Unternehmensbereich) Smart Road, Waterway and Port (Intelligente Straßen, Wasserstraßen und Häfen) von Huawei stellte auf dem Mobile World Congress (MWC) 2023 seine neuesten Lösungen für Smart Road und Smart Port vor. 5G-Lösungen wurden kommerziell eingeführt und sind seit über einem Jahr im Hafen von Tianjin in Betrieb. Das 5G+ Smart Port Project wurde auf dem MWC 2022 von der GSMA mit dem Preis für die beste mobile Innovation für eine Connected Economy (Vernetzte Wirtschaft) ausgezeichnet.

Der BU Smart Road, Waterway and Port leitete außerdem eine Gesprächsrunde mit den Medien, um ihre Praktiken bei der Entwicklung intelligenter Häfen vorzustellen.

Die intelligente horizontale Transportlösung von Huawei ist eine der wichtigsten Lösungen des Unternehmens für intelligente Häfen. Das zweite Containerterminal des Tianjin Hafens hat die Lösung genutzt, um einen intelligenten Hafen mit 5G und autonomem L4-Fahrbetrieb aufzubauen. Hier sind 76 IGVs seit über einem Jahr routinemäßig autonom im Einsatz, um den Mangel an Fahrern zu beheben und die Effizienz des Hafens zu steigern.

York Yue, CTO of Smart Road, Waterway, and Port BU, erklärte, dass der intelligente horizontale Transport mit 5G-Netzwerken und IGVs ideal für Containerterminals sei. Der Abschnitt C des Beijiang Hafengebiets im Hafen von Tianjin sei das erste Terminal, das die intelligente horizontale Transportlösung von Huawei einsetze und einen groß angelegten, kommerziellen und regelmäßigen Betrieb erreicht habe. Der Einsatz des autonomen 5G und L4 Fahrens ermögliche sowohl geschäftlichen als auch sozialen Wert.

Dies sei ein Fortschritt für die gesamte Hafenwirtschaft. Huawei hofft, dass die im Hafen von Tianjin gemachten Erfahrungen als Referenz für die Entwicklung der Branche dienen und innovative Ideen inspirieren könnten.

Der Unternehmensbereich stellte auch seine vier Lösungen für intelligente Straßen auf dem MWC 2023 vor: Multi-Dimensional Highway Awareness, All-Optical Intersection, Roadway Networking, and Intelligent Traffic System (Mehrdimensionales Straßenbewusstsein, optische Kreuzung, Straßenvernetzung und intelligentes Verkehrssystem ). Die Lösungen basieren auf IKT und der umfassenden Branchenerfahrung von Huawei zur Unterstützung des Straßenbaus, des Managements, der Wartung, des Betriebs und der Dienstleistungen. Dies führt zu intelligenten Straßen, die offen, gemeinsam nutzbar, weiterentwickelt und bereit für die zukünftige Entwicklung sind.

Mit Blick auf die Zukunft werde der Unternehmensbereich Smart Road, Waterway und Port von Huawei sein Engagement für die Bereitstellung der richtigen Technologien für die richtigen Szenarien fortsetzen und dabei Offenheit, Zusammenarbeit und gegenseitige Vorteile im Auge behalten. Er konzentriere sich auf IKT-Infrastruktur und ziele darauf ab, die Herausforderungen der Branche anzugehen. Unter Nutzung der Kernfunktionen von Huawei entwickle dieser Unternehmensbereich in Zusammenarbeit mit Ökosystempartnern E2E-Lösungen. Diese trieben die digitale Transformation und das intelligente Upgrade für verschiedene Branchen voran und schufen gemeinsam neue Werte.

