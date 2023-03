Huawei

Huawei: Wandel beschleunigen und gemeinsam ein intelligenteres, grüneres Finanzwesen gestalten

Barcelona, Spanien, 2. März 2023 (ots/PRNewswire)

Ein Forum der Finanzindustrie mit dem Titel „Accelerate Change, Shaping Smarter Greener Finance Together" (Wandel beschleunigen und gemeinsam ein intelligenteres, grüneres Finanzwesen gestalten) wurde während des Mobile World Congress 2023 (MWC 2023) erfolgreich durchgeführt. Globale Kunden und Partner aus dem Finanzbereich trafen sich, um über die Beschleunigung von Technologie-Applikationen und innovative Produktivitätssteigerungen zu diskutieren.

Die Weltwirtschaft sieht sich nun mit einer neuen Norm konfrontiert. Der Finanzsektor erlebt neue Veränderungen. Wie können wir die Anwendung neuer Technologien beschleunigen und die Produktivität innovativ verbessern? Jason Cao, CEO von Huawei Global Digital Finance, sagte: „Sie werden verstehen, wenn Sie den Trend untersuchen, klug handeln, wenn Sie dem Trend folgen, und ein Gewinner sein, wenn Sie sich dem Trend anpassen." Huawei ist bestrebt, die Technologieanwendung in sechs Bereichen zu beschleunigen. Dazu gehören der Übergang von Transaktionen zu digitalem Engagement, die Entwicklung von Cloud-nativen Anwendungen und Daten, die Weiterentwicklung der Infrastruktur zu MEGA, die Industrialisierung von Daten und KI-Applikationen, die Verbesserung der Echtzeit-Datenanalyse und der Übergang zu einem hochmodernen KI-Gehirn. Auf diese Weise helfen wir Finanzkunden, Veränderungen zu beschleunigen, die Produktivität innovativ zu verbessern, die Produktivität sichtbar zu machen und die Entwicklung in Richtung Zukunft zu beschleunigen.

Um die Kundeninteraktion und -Erfahrung zu optimieren, arbeitet Huawei mit Partnern zusammen, um schnell Super-App-Plattformen mit Public Cloud SaaS zu erstellen und die Entwicklung flexiblerer und agilerer digitaler Produkte voranzutreiben. Mit neuen Formen der Kundenakquise, des Service und der Interaktion hilft Huawei Finanzinstituten, die Kosten für die Kundenakquise erheblich zu senken und die geschäftliche Transformation von der Transaktion zum digitalen Engagement zu beschleunigen. Die umfassende Mobilität und Intelligenz von Finanzdienstleistungen beschleunigen die Modernisierung von Kernapplikationen und Daten und lassen die Cloud-native Entwicklung Wirklichkeit werden. Huawei nutzt hochzuverlässige Infrastruktur, Cloud, GaussDB und Datenmigration, um die Postal Savings Bank of China (PSBC) dabei zu unterstützen, ihre Kernsysteme zu reformieren und 650 Millionen Einzelhandelsnutzer auf eine Cloud-native Weise zu bedienen.

Daten und KI werden zunehmend integrativer und umfassen alle Serviceszenarien und Prozesse. Huawei hat sich dem Aufbau einer führenden Datenintelligenz-Lösung verschrieben, um derChina Merchants Bank (CMB) bei der Entwicklung der Cloud-nativen Datenplattform zu helfen. Diese intelligente Plattform wird die Entscheidungsfindung und den Geschäftsbetrieb der CMB auf drei Arten aktualisieren: eine bessere Plattform, verbesserte Effizienz und mehr Szenarien. Beschleunigte Echtzeit-Analysen unterstützen jeden bei der Nutzung von Daten, setzen die Macht der Daten frei und ermöglichen ein schnelleres Unternehmenswachstum. Huawei verbessert kontinuierlich die NLP- (Natural Language Processing), CV- (Computer Vision), Graphen- und Knowledge-Computing-Modelle, die Hunderte von Milliarden von Parametern umfassen. Mit mehr Rechenleistung, einer kompletten KI-Plattform und optimierten Big-Data-Modellen beschleunigt Huawei den Aufbau eines leistungsstarken KI-Gehirns, integriert KI in Benutzererfahrungen und Produkte und dehnt Innovationen von einzelnen Diensten auf den gesamten Geschäftsprozess und mehr aus, was umfassende Innovationen ermöglicht.

Diese modernisierten Cloud-nativen Applikationen optimieren kontinuierlich die Verbindungen und Berührungspunkte der Benutzer. Durch die gemeinsame Innovation von Speicher-, Computer-, Netzwerk- und Cloud-Technologien beschleunigt Huawei die Entwicklung der Infrastruktur zu MEGA (Multi-domain Collaboration, Experience, Green und Autonomous, auf deutsch: Zusammenarbeit über mehrere Domänen hinweg, Erfahrung, Grün und Autonom). Dies hilft Finanzinstituten bei der Entwicklung einer digitalen Infrastruktur mit hoher Leistung, Verfügbarkeit, Sicherheit, Betriebs- und Wartungseffizienz und Nachhaltigkeit.

Digitalisierung (Digitalization) ist die Zukunft. Huawei Digital Finance setzt auf Veränderung und kontinuierliche Innovation und taucht tief in den Finanzsektor ein. Es passt sich an die jeweiligen Szenarien an, arbeitet mit Kunden und Partnern zusammen, erweitert die Servicekapazitäten und liefert immer innovativere Lösungen, um die Applikation neuer Technologien zu beschleunigen und die Produktivität innovativ zu verbessern, um ein grünes, digitales und intelligentes Finanzwesen zu fördern.

Bislang hat Huawei über 2.500 Finanzkunden in mehr als 60 Ländern und Regionen bedient, darunter 50 der 100 größten Banken der Welt. Weitere Informationen über die digitalen Finanzlösungen von Huawei finden Sie auf: https://e.huawei.com/en/industries/finance

