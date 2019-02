AMAG Austria Metall AG

Neubesetzungen im Vorstand und Aufsichtsrat in Vorbereitung

Neubesetzungen im Vorstand und Aufsichtsrat in Vorbereitung

Führungswechsel Ranshofen - * Victor Breguncci, MBA wird neuer Vertriebsvorstand der AMAG * Dr. Josef Krenner, Dr. Hanno Bästlein und Dr. Franz Gasselsberger ziehen sich auf eigenen Wunsch aus dem Aufsichtsrat zurück * Dr. Wolfgang Bernhard, Dipl.-Betriebswirt Peter Edelmann und Mag. Thomas Zimpfer werden der Hauptversammlung als neue Aufsichtsräte vorgeschlagen Der Nominierungsausschuss der börsenotierten AMAG Austria Metall AG ("AMAG", ISIN AT00000AMAG3) hat sich im Vorfeld der am 10. April 2019 stattfindenden Hauptversammlung intensiv mit der künftigen Zusammensetzung des AMAG Vorstands und Aufsichtsrats befasst. Zur Unterstützung des Wachstumskurses der AMAG hat der Aufsichtsrat im November 2018 beschlossen, die Funktion eines Vertriebsvorstandes zu besetzen. Mit Victor Breguncci konnte ein anerkannter Industrie- und Vertriebsexperte für diese Funktion gefunden werden. Victor Breguncci nahm viele Jahre Managementpositionen bei großen Aluminiumkonzernen wie Vale, Companhia Brasileira de Aluminio und Constellium ein. Das Vorstandsteam der AMAG unter der Leitung von CEO Mag. Gerald Mayer (ab 1. März 2019), mit Technikvorstand Priv.- Doz. Dr. Helmut Kaufmann und Vertriebsvorstand Victor Breguncci, MBA (ab Juni 2019) wird sich auf die strategische Entwicklung des Unternehmens sowie die Fortführung des eingeschlagenen Wachstumskurses konzentrieren. Wie bereits bekannt gegeben, legt der langjährige AMAG-Aufsichtsrat und Vorstandsvorsitzende der Oberbank AG, Generaldirektor Dr. Franz Gasselsberger, sein Aufsichtsratsmandat bei der AMAG mit der kommenden Hauptversammlung zurück. An seiner Stelle soll Dr. Wolfgang Bernhard, ehemals Vorstandsmitglied der Daimler AG, in den Aufsichtsrat einziehen. Zeitgleich werden auch die Funktionen des bisherigen Aufsichtsratsvorsitzenden, Dr. Josef Krenner, und des stellvertretenden AR-Vorsitzenden, Dr. Hanno Bästlein, auf deren eigenen Wunsch enden. Der Aufsichtsrat der AMAG schlägt der Hauptversammlung daher vor, neben Dr. Wolfgang Bernhard, auch den CEO der B&C Gruppe, Dipl.-Betriebswirt Peter Edelmann, sowie Mag. Thomas Zimpfer, Geschäftsführer der B&C Innovation Investments, neu in den Aufsichtsrat zu wählen. Die B&C-Gruppe ist die Mehrheitsaktionärin der AMAG Austria Metall AG. Nach der Wahl des neuen Aufsichtsrats am 10. April 2019 wird dieser aus seinen Mitgliedern einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden wählen. Mag. Gerald Mayer (CEO ab 1. März 2019): "Wir danken Josef Krenner, Hanno Bästlein und Franz Gasselsberger für ihre engagierte und erfolgreiche Arbeit im Aufsichtsrat der AMAG und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unserem neuen Vertriebsvorstand Victor Breguncci sowie dem Aufsichtsrat in seiner zukünftigen Zusammensetzung."

