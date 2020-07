FW-Kiel: Braunes Pulver löste Großeinsatz der Feuerwehr Kiel aus

Feuerwehr Kiel

Heute Mittag um 11:32 Uhr meldete der Mitarbeiter eines Kieler Schrottplatzes ein braunes, rauchendes Pulver an die Disponenten der Integrierten Regionalleitstelle Mitte.

Der Löschzug der Haupt- und Nordwache sind gemeinsam mit dem Löschzug Gefahrgut der Freiwilligen Feuerwehr Kiel zur Einsatzstelle im Grasweg gefahren. Vor Ort bestätigte sich die Lage.

Etwa ein Kilogramm der braunen Substanz lag auf einer Abladerampe und qualmte. Die zwei, sich im Gefahrenbereich befindlichen Mitarbeiter konnten schnell evakuiert und an den Rettungsdienst zur Erstversorgung übergegeben werden.

Durch die Erkundung der Einsatzkräfte konnte festgestellt werden, dass der braune, alkalische Stoff eine exotherme Reaktion hervorruft. Sprich in Verbindung mit dem in der Umgebungsluft befindlichen Wasser reagiert. Das Pulver wurde unter Beachtung des Eigenschutzes in einem Spezialbehälter auf eine freie Fläche gebracht. Die Entsorgung übernimmt nun eine Spezialfirma.

Insgesamt waren circa 40 Einsatzkräfte von der Berufsfeuerwehr, dem Rettungsdienst und den Freiwilligen Feuerwehren Elmschenhagen bzw. Suchsdorf vor Ort.

