POL-DN: Lichtfahrer sind sichtbarer!

Kreuzau (ots) - Zu einem Frontalzusammenstoß ist es am Montagabend gegen 17:55 Uhr zwischen zwei Autos gekommen.

Ein 42 Jahre alter Mann aus Kreuzau befuhr mit seinem Wagen die Dürener Straße in Fahrtrichtung Düren. In Höhe einer Waschanlage beabsichtigte er, nach links abzubiegen. Dabei übersah er eine entgegen kommende, 60 Jahre alte Autofahrerin aus Nideggen. Es kam zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem sich die 60-Jährige verletzte. Sie musste mittels eines RTW in ein Krankenhaus gefahren werden, in dem sie stationär verblieb. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 7000 Euro. Der Wagen des Unfallverursachers musste sogar abgeschleppt werden. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme zeitweilig gesperrt oder nur einspurig befahrbar. Beide Beeinträchtigungen konnten jedoch gegen 18:50 Uhr aufgehoben werden.

Sowohl der 42-Jährige, als auch mehrere unabhängige Zeugen erklärten, dass die Nideggenerin ohne Licht gefahren sei. Die Polizei weist vor diesem Hintergrund noch einmal darauf hin, dass im Zweifelsfall das Abblendlicht eingeschaltet werden sollte: nur weil man selbst gut sieht heißt das nicht, dass man auch gut gesehen wird. Darüber hinaus ist das automatische Tagfahrlicht keine ausreichende Beleuchtung, insbesondere weil nur die Fahrzeugfront schwach ausgeleuchtet ist, das Heck jedoch nicht

