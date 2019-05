Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Sperrung des Regionalbahnhofs am Flughafen Frankfurt

Bild-Infos

Download

Frankfurt/Main (ots)

Heute Morgen musste der Regionalbahnhof am Flughafen Frankfurt aufgrund eines herrenlosen Gepäckstückes ab 08:30 Uhr gesperrt werden. Die Bundespolizei veranlasste zunächst die Sperrung des Gleisbereiches 1. Ab 09:15 Uhr wurde aus Sicherheitsgründen der gesamte Regionalbahnhof geräumt und gesperrt, nachdem eine Papiertüte mit zunächst nicht näher identifizierbaren Inhalten durch eine Streife entdeckt wurde. Die hinzugezogenen Spezialkräfte untersuchten mit Unterstützung der Feuerwehr die Inhalte der Papiertüte und sorgten für einen sicheren Abtransport. Das gesicherte Videomaterial wird nun ausgewertet, um die näheren Hintergründe zu ermitteln. Durch die Sperrung kam es zu Umleitungen, Verspätungen und Ausfällen im Regionalbahnverkehr. Die weiteren Ermittlungen in der Sache dauern an.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

Reza Ahmari

Telefon: 069 3400-4010

E-Mail: presse.flughafen.fra@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell