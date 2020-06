Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei stellt bei 38-Jährigen mehrere Messer und einen Teleskopschlagstock fest und sicher

Magdeburg (ots)

Am Mittwoch, den 17. Juni 2020 kontrollierten Bundespolizisten gegen 07:45 Uhr einen 38-jährigen Mann auf dem Magdeburger Hauptbahnhof. Bei seiner Kontrolle händigte er den Beamten ein Einhandmesser aus, welches er griffbereit in seiner rechten Hosentasche mit sich führte. Eine Nachschau in seinem Rucksack verweigerte der Deutsche vor Ort vehement und wurde zunehmend aggressiv. Daher wurde er für die Durchsuchung seines Gepäckes in die Diensträume der Bundespolizei auf Bahnsteig 1 mitgenommen. Dort stellten die Bundespolizisten dann auch den Grund seines zuvor gezeigten Verhaltens fest. Im Rucksack fanden sie ein Survivalmesser mit einer Klingenlänge von 18 Zentimetern und einen Teleskopschlagstock. Alle drei Waffen wurden sichergestellt. Als Grund für den Besitz der Hieb- und Stoßwaffen gab der Mann unter anderem den Zweck der Selbstverteidigung an. Er erhält Anzeigen wegen Verstößen nach dem Waffengesetz.

