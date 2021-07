Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt: Einbruch in Fahrradgeschäft - Unbekannter entwendete hochwertiges E-Bike

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei ermittelt nach einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft auf dem Lievelingsweg in der Nacht zu Dienstag, 20.07.2021. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand zerstörte der bislang unbekannte Täter gegen 02:05 Uhr das Schaufenster und gelangte so in das Geschäft. Dort entwendete der Einbrecher ein hochwertiges E-Mountainbike. Eine Zeugin wurde auf das Geschehen aufmerksam und konnte beobachten, wie der Täter mit dem Fahrrad in Richtung Kölnstraße floh. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat zur Tatzeit den Verdächtigen auf dem Fahrrad auf dem Lievelingsweg und oder der Kölnstraße gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0228/15-0 entgegen.

