POL-BN: Tödlicher Verkehrsunfall mit Kradfahrer in Bad Honnef

Am Montag, den 03.06.2019, gegen ca. 16.50 Uhr kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorradfahrers auf der Schmelztalstraße in Bad Honnef.

Ein 19jähriger Motorradfahrer befuhr die Schmelztalstrasse talwärts aus Richtung Himberg in Richtung Bad Honnef. Die Strasse verläuft im oberen Teil serpentinenartig. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam der Kradfahrer in einer Rechtskurve vermutlich wegen nicht angepaßter Geschwindigkeit zu Fall und rutschte in den Gegenverkehr, wo er durch den PKW eines 52jährigen Fahrers überrollt und tödlich verletzt wurde.

Beide Fahrzeuge wurden zur Beweissicherung abgeschleppt und sichergestellt.

Die Polizei führte eine qualifizierte Unfallaufnahme durch, der Verkehr wurde abgeleitet.

