Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Erneute Festnahme eines mutmaßlichen Fahrraddiebes

Bonn (ots)

Am Mittwochmorgen (13.03.2019) gelang der Ermittlungsgruppe (EG) "Bike" erneut die Festnahme eines mutmaßlichen Fahrraddiebes. Er steht im Verdacht, am 23.02.2019 in der Quantiusstraße ein hochwertiges Rennrad gestohlen zu haben.

Die bereits etwas zurückliegende Tat wurde erst vor wenigen Tagen angezeigt, als die Geschädigte ihr Rad auf einer Kleinanzeigenplattform im Internet wiederentdeckt hatte. Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem betreffenden Fahrrad aufgrund von individuellen Merkmalen tatsächlich um das Rennrad der Geschädigten handelte.

Bei dem Versuch, das Fahrrad zu verkaufen wurde der 27-jährige Tatverdächtige am Mittwochmorgen in der Südstadt vorläufig festgenommen. Nach seiner Vernehmung und ersten Maßnahmen wurde er gegen Mittag wieder entlassen. Die Ermittlungen gegen ihn dauern weiter an.

