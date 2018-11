POL-BN: Bonn-Tannenbusch: Fußgänger von Auto erfasst

Bonn (ots) - Am Montag, 12. November 2018, wurde ein Fußgänger bei einem Vekehrsunfall in Bonn-Tannenbusch so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus gefahren werden musste. Gegen 07:00 Uhr wollte der 39-jährige Mann an einem Fußgängerüberweg die Oppelner Straße überqueren. Als er sich auf der Straße befand, wurde er von einem Auto eines 20-Jährigen angefahren und schwer verletzt. Die Spurensicherung und die Ermittlungen an der Unfallstelle übernahmen Beamte der Bonner City-Wache. Gegen den Autofahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

