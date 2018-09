POL-BN: Einbrüche in Pützchen am Wochenende - Pkw entwendet

Einbrüche in Pützchen auf der Sebabstianusstraße am Wochenende - Hinweise an das KK34 unter 0228/150. Bild-Infos Download

Bonn (ots) - In der Nacht von Samstag (08.09.2018) auf Sonntag (09.09.2018) registrierte die Bonner Polizei zwei Einbrüche auf der Sebastianusstraße in Pützchen:

Bewohner einer Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses vernahmen gegen 02:50 Uhr laute Geräusche und das Bersten einer Glasscheibe. Bei der Nachschau stellten sie fest, dass die Scheibe der Balkontüre gesplittert war. Unterhalb des Balkons stand eine Mülltonne, die von Unbekannten vermutlich als Aufstiegshilfe genutzt wurde. Die Einbrecher, die vermutlich bei ihrem Vorhaben gestört wurden, konnten unerkannt fliehen.

Im Tatzeitraum von 22:00 Uhr am Samstag bis 01:45 am Sonntag brachen Unbekannte in ein Reihenhaus auf der Sebastianusstraße ein. Die Täter hebelten die Hauseingangstür auf und entwendeten einen Fahrzeugschlüssel. Mit dem dazu gehörigen Pkw Smart For Two Cabrio (schwarz) mit Bonner Städtekennung flüchteten sie anschließend vom Ort des Geschehens.

In beiden Fällen hat das zuständige Kriminalkommissariat 34 nach erfolgter Spurensicherung an den Tatorten die weitergehenden Ermittlungen übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

