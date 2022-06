Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt

BPOLD-BBS: Ferienzeit ist Reisezeit. An alles gedacht?

Flensburg / Kiel / Lübeck / Schwerin / Rostock / Stralsund /Neubrandenburg (ots)

In wenigen Tagen beginnen in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern die Sommerferien und damit für viele die lang ersehnte Urlaubszeit. Viele Menschen wollen wieder per Caravan, PKW, Fähre oder Segelyacht ihren Urlaub im Ausland verbringen.

Die Freude ist groß, die Koffer sind gepackt und an der Grenze wird festgestellt, dass der Ausweis abgelaufen ist oder zuhause vergessen wurde.

Was nun, ist der Urlaub hin?

Damit alle entspannt an ihr Urlaubsziel kommen, beachten Sie bitte folgende Reisehinweise der Bundespolizei:

- bei allen Reisen ins Ausland ist stets ein gültiges Grenzübertrittsdokument mitzuführen - auch Kinder benötigen ab Geburt ein eigenes Dokument für Reisen ins Ausland - für die Einreise in bestimmte Staaten ist ein Reisepass oder gar ein Visum erforderlich - erkundigen Sie sich vor Reiseantritt über die Einreisevoraussetzungen Ihres Ziellandes.

Nur in Ausnahmefällen kann die Bundespolizei weiterhelfen und einen Reiseausweis als Passersatz (RAP) ausstellen. Dieser kostenpflichtige Service kostet 8 Euro und hilft den Reisenden aber nur, wenn das Zielland diesen RAP als Grenzübertrittsdokument anerkennt.

Deshalb rechtzeitig vor Reiseantritt checken, ob alle Mitreisenden über die notwendigen Reiseausweise verfügen.

So kommen Sie gut in den Urlaub und genießen ihn vom ersten Tag an.

