Bundespolizeidirektion Koblenz

BPOLD-KO: Bahnbetriebsunfall in der Ortslage Mainz-Mombach

Mainz (ots)

Gestern Abend, gegen 19.50 Uhr, ereignete sich bei Reparaturarbeiten im Weichenbereich auf der Bahnstrecke zwischen Wiesbaden und Mainz, in der Ortslage Mombach, ein Bahnbetriebsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache wurde ein Gleisarbeiter von einer Regionalbahn erfasst und verletzt. Der Mann musste notärztlich versorgt und in die Universitätsklinik Mainz eingeliefert werden. Mittlerweile ist die Person außer Lebensgefahr. Rund 100 Reisende mussten 2 Stunden in der Regionalbahn verbleiben, bis die Fahrt fortgesetzt werden konnte. Polizei und Rettungskräfte bescheinigten den Reisenden ein vorbildliches Verhalten. Der Vorfall hatte folgende Auswirkungen auf den Bahnverkehr: Es kam zu 11 Zugausfällen, 18 Züge hatten insgesamt 504 Minuten Verspätungen, 3 Züge mussten umgeleitet werden. Die Bundespolizei hat zum Unfallhergehen Ermittlungen eingeleitet.

