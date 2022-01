Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt 34-jährigen Betrüger am Flughafen Düsseldorf fest

Düsseldorf (ots)

Die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf kontrollierte am gestrigen Sonntagnachmittag (16.01.2022) einen Deutschen, der sich bei den Beamten zur Ausreisekontrolle eines Fluges nach Pristina/Kosovo vorstellte. Hierbei stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Koblenz im Oktober 2021 einen Haftbefehl wegen Betruges gegen den 34-jährigen Verurteilten erlassen hatte.

Dennoch konnte der in Bad Neuenahr-Ahrweiler lebende Mann seinen Flug nach Pristina antreten, da er die Geldstrafe in Höhe von 4.031 Euro vor Ort bei der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf bezahlen und so die Ersatzfreiheitsstrafe von 139 Tagen abwenden konnte.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell