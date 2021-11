Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 47-Jähriger will ohne Fahrkarte ICE fahren - Bahnmitarbeiter lässt ihn nicht einsteigen - Bundespolizei ermittelt nach Körperverletzung

Gelsenkirchen (ots)

Gestern Abend (22. November) wollte sich ein Mann im Gelsenkirchener Hauptbahnhof ohne Fahrkarte gewaltsam Zutritt zum dort wartenden ICE nach Dortmund verschaffen. Dabei kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung mit einem Bahnmitarbeiter.

Gegen 20:15 Uhr fuhr der Intercityexpress von München in Richtung Dortmund im Gelsenkirchener Hauptbahnhof ein. Ein Gelsenkirchener soll dort versucht haben, in diesen zuzusteigen. Der 58-jährige Bahnmitarbeiter soll zuvor beabsichtigt haben, die Fahrkarte des Mannes zu kontrollieren. Daraufhin soll der 47-Jährige sich mit Gewalt Zutritt zum ICE verschafft haben. Zunächst durch Wegdrücken und Schubsen, bis die Auseinandersetzung in eine handfeste Schlägerei gemündet haben soll.

Alarmierte Bundespolizisten trennten die Streitenden und kontrollierten diese. Anschließend sicherten sie die Videoaufzeichnungen des Bahnsteiges und leiteten ein Strafverfahren wegen Körperverletzung ein.

Der ICE setzte die Fahrt anschließend ohne den 47-Jährigen fort.

