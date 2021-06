Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 40-Jährige attackiert Wache der Bundespolizei - Doch das reichte ihr offensichtlich nicht

Dortmund (ots)

Heute Morgen (17. Juni) schlug eine Dortmunderin mit einem Stein auf die Fensterscheiben der Wache und der Dienstfahrzeuge der Bundespolizei am Dortmunder Hauptbahnhof ein.

Gegen 3:30 Uhr bemerkten Einsatzkräfte in der Wache der Bundespolizei am Hauptbahnhof Dortmund, dass eine Frau offensichtlich wahllos mit einem Stein in der Hand auf die Fensterscheibe der Wache einschlug. Anschließend wandte sie sich, den vor der Wache geparkten Einsatzfahrzeugen und in der Nähe abgestellten E-Rollern zu.

Die Beamten forderten die Dortmunderin mehrmals auf den Stein fallen zu lassen, bevor sie in Wache gebracht wurde.

Nach erfolgter Vernehmung und Strafanzeigenfertigung wurde der widerwilligen 40-Jährigen ein Platzverweis erteilt.

Wenig später alarmierten die Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäftes am Hauptbahnhof die Bundespolizei, dass eine Frau dort Spirituosen entwendet habe und anschließend geflüchtet sei.

Bundespolizisten in der Nähe konnten die Flucht beobachten und erkannten die 40-Jährige wieder. Sie konnten die Diebin an einem Taxistand stellen. Um im Besitz des Diebesgutes zu bleiben, schlug die Frau um sich.

Unter massivem Widerstand wurde sie erneut der Bundespolizeiwache zugeführt. Die Bodycams der Bundespolizisten zeichneten unterdessen ihr gesamtes Verhalten auf.

Da sich die aggressive Frau nicht beruhigen ließ, wurde sie in das Gewahrsam der Polizei in Dortmund gebracht.

Die Beamten fertigten Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung, räuberischem Diebstahl und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ein. *BA

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell