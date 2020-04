Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizisten erkennen Taschendieb wieder und stellen Diebesgut sicher

Essen (ots)

Bundespolizisten können am vergangenen Samstag (18. April) über die Videoanlage am Essener Hauptbahnhof einen Dieb wiedererkennen. Als sie ihn später überprüfen, finden sie bei ihm ein Handy, EC-Karten und mehrere Geldbörsen.

Als ein Bundespolizist am vergangenen Samstag Abends den Essener Hauptbahnhof über die Videoanlage beobachtete, erkannte er eine Person, die schon am Vortag im Verdacht eines Taschendiebstahls stand. Sofort begab sich eine Streife in den Bahnhof und konnte den 24-Jährigen auch dort antreffen. Als sie ihn überprüften, fanden die Einsatzkräfte vermeintliches Diebesgut in seinem mitgeführten Rucksack. Bei dem algerischen Staatsangehörigen konnten 3 Geldbörsen, 2 EC-Karten und eine Bahncard -ausgestellt auf andere Personen- sowie diverse kosmetische Artikel aufgefunden werden. Des Weiteren besaß er ein Handy, welches er jedoch nicht entsperren konnte. Alle Gegenstände wurden sichergestellt.

Gegen den Mann aus Essen wurde ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet.

