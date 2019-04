Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei sieht alten Bekannten und nimmt ihn fest

Essen (ots)

Bundespolizisten haben am Morgen (30. April) am Hauptbahnhof in Essen einen mit U-Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen.

Am heutigen Morgen haben Bundespolizisten auf den Überwachungsmonitoren im Essener Hauptbahnhof einen Mann beobachtet, der ihnen aus der Vergangenheit durchaus bekannt war. Schnell wurde eine Streife alarmiert, die den 52-jährigen deutschen Staatsangehörigen unmittelbar überprüfen konnte. Dabei stellte sich auch heraus, dass der Essener mit U-Haftbefehl gesucht wurde. Ihm wird vorgeworfen, im Bereich des Hauptbahnhofes mehrere Ladendiebstähle begangen zu haben. Da er nicht zu seiner Hauptverhandlung erschien, wurde er zur Festnahme ausgeschrieben.

Der 52-Jährige ist von der Bundespolizei dem Haftrichter vorgeführt und in die JVA eingeliefert worden.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Dortmund

Achim Berkenkötter



Telefon: 0231 562247 131

E-Mail: presse.do@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW



Untere Brinkstraße 81-89

44141 Dortmund



www.bundespolizei.de



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell