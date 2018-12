BPOL NRW: Bundespolizei informiert - Revierderby in Gelsenkirchen - Demonstration in Essen - Weihnachtsmärkte im Ruhrgebiet

Ein Dokument

Gelsenkirchen - Dortmund - Bochum - Essen (ots) - Für den kommenden Samstag (08. Dezember) bereitete sich die Bundespolizei auf mehrere Einsatzanlässe vor. Derby, Demo und Weihnachtsmärkte werden zahlreiche Einsatzkräfte vom frühen Morgen bis in die späten Abendstunden beschäftigen.

Dabei liegt ein Schwerpunkt für die Bundespolizei auf die An- und Abreise zum Revierderby in Gelsenkirchen. Einsatzkräfte werden sowohl in Dortmund als auch in Gelsenkirchen den Fanreiseverkehr überwachen. Fans und Reisende sollten sich auf Grund der Fantrennung im Gelsenkirchener Hauptbahnhof auf temporäre Wartezeiten einrichten. Zudem wird währen der An- als auch bei der Abreise der Eingang zur U-Bahn auf der Südseite des Hauptbahnhofs (Bochumer Straße) gesperrt sein.

Auf Grund des traditionell großen Interesses an diesem "Bundesliga Klassiker" und um dem voraussichtlich hohen Reiseaufkommen in der Weihnachtszeit "Rechnung" zu tragen, setzt die Bahn zwei zusätzliche Züge nach Gelsenkirchen ein. Die Abfahrtszeiten können Sie dem beigefügten Dokument entnehmen.

Zudem wird die Bundespolizei auch die An- und Abreise zu einer in Essen angemeldeten Demonstration fordern. Hierzu werden Einsatzkräfte im Essener Hauptbahnhof und auf verschiedenen Haltepunkten im Stadtgebiet Präsenz zeigen. Durch kurzfristige Sperrungen im Rahmen der Trennungen von Demonstrationsteilnehmer, kann es auch im Essener Hauptbahnhof zu kurzfristigen Wartezeiten kommen.

Neben den genannten Veranstaltungen finden zeitgleich zahlreiche Weihnachtsmärkte im Ruhrgebiet statt. Es kann daher zu vollen Zügen und Bahnhöfen können. Die Bundespolizei bittet dies in die Reiseplanung mit einzubeziehen.

Der Fokus der Bundespolizei wird, wie in den vergangenen Jahren auch, auf einer friedliche An- und Abreise der Fans als auch Demoteilnehmern liegen. Gewalttätige Auseinandersetzungen werden nicht toleriert und konsequent unterbunden.

Aus den Erfahrungen der letzten Jahre empfiehlt die Bundespolizei allen Fans frühzeitig nach Gelsenkirchen anzureisen.

Informationen zur An- und Abreise finden sich unter www.bahn.de und auf dem Twitter-Kanal DB Regio AG - NRW (@regio_nrw)

Die Bundespolizei wird die An- und Abreise mit einem mobilen Presseteam begleiten. Dieses können Pressevertreter unter - 0173 7150710 - und 0171 3055131 - erreichen.

Zusätzlich berichten wir auch auf unserem Twitter Kanal BPOL_NRW (bpol_nrw) über den Einsatz der Bundespolizei. Folgen Sie uns!

Gefahrenhinweise zum Thema Pyrotechnik: Wir weisen ausdrücklich alle Fans darauf hin, dass die Verwendung von Pyrotechnik verboten ist. Gerade in Zügen, in Personenbahnhöfen und in Fußballstadien kann der Gebrauch von Pyrotechnik Menschen erheblich gefährden. Deshalb ist schon das Mitführen und Abbrennen von Pyrotechnik grundsätzlich strafbar und wird durch die Bundespolizei konsequent verfolgt.

Präventionshinweise zum Thema Taschendiebstahl:

- Nehmen Sie immer nur so viel Bargeld mit, wie Sie benötigen. - Hantieren Sie nie offen mit Bargeld. - Bewahren Sie niemals EC-Karte und PIN-Nummer zusammen auf. - Tragen Sie Geld, Kreditkarten, Papiere und andere Wertsachen immer eng am Körper. Nutzen Sie verschlossene Innentaschen. - Keinesfalls gehören Geldbörsen, Wertsachen und Mobiltelefone in Außentaschen. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen mit dem Verschluss zum Körper und vor dem Bauch. - Tragen Sie Rucksäcke im Gedränge vor dem Körper. - Halten Sie immer Körperkontakt zu Ihrem Handgepäck. - Lassen Sie niemals Wertgegenstände in Jacken, die Sie an Garderoben oder über Stuhllehnen hängen.

