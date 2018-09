BPOL NRW: "Schwitzkasten", Tritte und Schläge - Nach Diebstahl von Tabakwaren - Dieb verteidigt Diebesgut - Bundespolizei sucht Zeugen!

Essen (ots) - Die Bundespolizei sucht Zeugen nach einem räuberischen Diebstahl im Essener Hauptbahnhof.

Ein Ladendieb hatte in der Presse & Buch Filiale im Essener Hauptbahnhof Tabakwaren im Wert von 71 Euro entwendet und flüchtete anschließend mit seiner Beute.

Ein 32-jähriger Mitarbeiter hatte den Diebstahl beobachtet und verfolgte den Dieb bis in die U-Bahn, wo er den Flüchtenden festhalten konnte. Dieser soll sich daraufhin heftig mit Tritten und Schlägen gewehrt haben. Zudem soll er versucht haben den 32-Jährigen in den "Schwitzkasten" zu nehmen um vermutlich so den Verlust seiner Beute zu verhindern.

Alle Gegenwehr half nichts. Der Mitarbeiter konnte dem Dieb das Stehlgut entreißen, welcher daraufhin ohne Beute flüchtete.

Gegen den unbekannten Ladendieb wurde ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet.

Wer kennt den Dieb der wie folgt beschrieben werden kann:

- männlich - circa 20 - 25 Jahre - schwarze Haare - dunkle Adidas Jacke mit weißen Streifen auf den Ärmeln - dunkle Hose - dunkle Sportschuhe

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 entgegen.

