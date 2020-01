Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für die Landkreise Cloppenburg und Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg/Vechta - Zukunftstag bei der Polizei in Rekordzeit ausgebucht

Wie in vielen anderen Betrieben und Einrichtungen laufen auch in der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta die Vorbereitungen für den diesjährigen Zukunftstag auf Hochtouren. Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta bedankt sich für die zahlreichen Anfragen und dem damit entgegengebrachten Interesse für unsere Polizei. Wir freuen uns riesig, dass so viele Kinder und Jugendliche einen Tag mit ihrer Polizei verbringen wollen. Allerdings ist der diesjährige Zukunftstag der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, Bereich Stadt Cloppenburg und Friesoythe, bereits wenige Tage nach Jahresbeginn ausgebucht. Für das Polizeikommissariat Vechta noch einige wenige Plätze zur Verfügung.

