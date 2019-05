Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Unbekannter manipuliert vor Supermarkt an Geschlechtsteil/Zeugenaufruf

Am Sonntag, den 05. Mai 2019 manipulierte ein bislang unbekannter Täter gegen 06.10 Uhr an der Barßeler Straße, vor dem dortigen Netto-Markendiscounts vor einer 29-jährigen Garrelerin an seinem Geschlechtsteil. Der Täter soll etwa 18 Jahre alt sein. Außerdem soll er dunkle Haare haben und etwa 180 cm groß sein. Zur Tatzeit soll der Unbekannte eine olivfarbene Jacke getragen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe entgegen. Tel: 04491-93160.

