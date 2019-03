Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vörden - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 19. März 2019, zwischen 20.00 und 23.30 Uhr, beschädigte in Neuenkirchen-Vörden, OT Vörden, Am Reuteteich, vermutlich ein Lkw beim Rangieren eine Gartenmauer und eine Straßenlaterne. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Damme unter der Telefonnummer 0 54 91 / 95 00 zu melden.

