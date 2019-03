Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 13. März 2019, kam es um 19.28 Uhr auf der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 19-jährige Pkw-Fahrerin aus Goldenstedt wollte von der Bahnhofstraße aus die Kreuzung An der Gräfte in Richtung Zitadelle überqueren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer 33-jährigen Pkw-Fahrerin aus Vechta, die von rechts kam. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw der Goldenstedterin in Richtung einer Böschung der Bahngleise geschleudert und beschädigte eine Absperrung. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Es wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 11500 Euro.

