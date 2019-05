Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Überörtliche Hilfeleistung

Breckerfeld (ots)

Datum: 29.05.2019/ Uhrzeit: 03:31 Uhr/ Dauer: ca. 7 Stunden/ Einsatzstelle: Schwelm/ Einheiten: Löschgruppe Zurstraße Bericht (cs): Am frühen Mittwochmorgen wurde die Löschgruppe Zurstraße zu einem Einsatz der Überörtlichen Hilfe alarmiert. Ein Einsatzfahrzeug mit sieben freiwilligen Feuerwehrleuten machte sich auf den Weg nach Schwelm. Dort lief ein großer Brandeinsatz und aus den umliegenden Städten wurde Verstärkung angefordert um den Grundschutz sicher zu stellen. Die Kameraden aus Breckerfeld besetzten zunächst die Wache zusammen mit Kameraden aus Sprockhövel. Später unterstützen sie das THW bei Arbeiten am Einsatzort. Für die ehrenamtlichen Kräfte endete der Einsatz nach rund sieben Stunden mit Ankunft im Gerätehaus in Zurstraße.

