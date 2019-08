Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Grillfeuer im Waldgebiet am Herrentisch

Herdecke (ots)

Die Freiw. Feuerwehr Herdecke wurde am Montagabend um 17:45 Uhr zu einer unbekannten Rauchentwicklung in das Waldgebiet am Herrentisch gerufen. Der Anrufer wies die Einsatzkräfte ein. Die Feuerwehr rückte mit einem Löschzug aus um unmittelbar nach dem aufgestellten Waldbrandkonzept eingreifen zu können.

Es wurde schnell festgestellt, dass in einem alten Steinbruch ein kleines Grillfeuer brannte. Das Feuer wurde von drei jungen Personen aus Bochum beaufsichtigt. Da eine Ausbreitungsgefahr auf den Wald bestand, wurde das Feuer kurzerhand mit einer Kübelspritze abgelöscht. Die drei Personen zeigten sich einsichtig. Die Polizei war ebenfalls vor Ort und nahm die Personalien auf.

Während der Erkundungsphase hatte die Drehleiterbesatzung (Lufterkundung) eine weitere Rauchentwicklung ausgemacht. Diese war auf einen Feuerkorb in der Ahornstraße zurück zu führen. Auch dies wurde von der Feuerwehr kontrolliert. Ein weiteres Eingreifen war hier nicht erforderlich.

Einsatzdauer 45 Minuten.

