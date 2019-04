Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Brandmeldeanlage im Industriebetrieb

Wetter (Ruhr) (ots)

Der Löschzug III (Wengern / Esborn) der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde heute Morgen um 09:35 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Industriebetrieb in der Oberwengerner Straße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte an der Einsatzstelle konnte festgestellt werden, dass es ein Brand in einer mobilen Absauganlage gegeben hatte, welche schon vor Eintreffen der Feuerwehr ins Freie gebracht worden war. Der betroffene Bereich in der Halle wurde vorsorglich noch mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Eine minimale Rauchentwicklung in der Halle wurde über das Öffnen von Fenstern und Toren beseitigt. Die Einsatzstelle wurde anschließend an einen Beauftragten der Firma übergeben und alle Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei konnten den Einsatz nach guten 45 Minuten beenden.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Patric Poblotzki

0173-5132151

webmaster@feuerwehrwetter.de

www.feuerwehrwetter.de

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell