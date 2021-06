Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Lkw-Fahrer übersieht Fahrradfahrer +++ Fahrradfahrer schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 17. Juni 2021, wurde ein Fahrradfahrer gegen 8:00 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Friedrich-Ebert-Allee / Fischstraße in Delmenhorst schwer verletzt.

Ein 42-jähriger Lkw-Fahrer aus Delmenhorst befuhr die Friedrich-Ebert-Allee in Richtung Stedinger Straße. Beim Abbiegen in die Fischstraße übersah er einen 62-jährigen Fahrradfahrer, welcher in die gleiche Richtung fuhr und in dem Moment die Fischstraße überquerte.

Der 62-Jährige wurde anschließend einige Meter mit seinem Fahrrad unter dem Lkw mitgeschliffen.

Der Mann aus Delmenhorst wurde schwer verletzt. Eine Lebensgefahr kann jedoch glücklicherweise ausgeschlossen werden.

Das Fahrrad wurde bei dem Verkehrsunfall vollständig zerstört.

Die Friedrich-Ebert-Allee war während der Verkehrsunfallaufnahme für circa eine Stunde voll gesperrt. Gegen 10:15 Uhr wurde die Fahrbahn freigegeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell