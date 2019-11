Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zwei Einbrüche in Großenkneten +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 18. November 2019, wurden in der Zeit von 07:30 Uhr bis 13:00 Uhr in der Ortschaft Döhlen, in den Straßen Hasselbusch und Zum Döhler Wehe, zwei Wohnhauseinbrüche verübt.

In beiden Fällen wurden durch unbekannte Täter Fenster aufgehebelt, über welche sie sich Zutritt zu den Häusern verschafften. Entwendet wurden Schmuck und Bargeld. Der Wert des Diebesgutes wurde auf etwa 900 Euro geschätzt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 in Verbindung zu setzen (1372272 und 1372502).

