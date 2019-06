POL-DEL: LK Wesermarsch: Verkehrsunfall in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Am Mittwoch, 05. Juni 2019, 17:20 Uhr, kollidierten auf der Nordenhamer Deichgräfenstraße in Höhe einer Tierarztpraxis zwei Pkw.

An einem Opel Zafira eines 42-jährigen Mannes aus Nordenham wurde die Scheibe der Beifahrertür beschädigt. Am VW Touran einer 42-jährigen Frau aus Nordenham wurden Schäden am vorderen Stoßfänger festgestellt.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit, der entstandene Schaden wurde auf 6.500 Euro beziffert.

Da vor Ort widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang gemacht wurden, sucht die Polizei Nordenham Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04731/9981-0 entgegengenommen (659485).

