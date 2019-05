Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Sperrung der A28 nach Reifenplatzer

Ein Reifenplatzer am Lkw war der Grund für eine halbseitige Sperrung der Autobahn 28 in Fahrtrichtung Stuhr kurz hinter der Anschlussstelle Hude am Montag, 27. Mai 2019 gegen 11:00 Uhr. Der 41-Jährige Fahrzeugführer aus Osterholz verlor die Kontrolle über den mit Altlacken beladenen Lkw und geriet in die Außenschutzplanken.

Da sich das Fahrzeug mit der Leitplanke verkeilt hatte, musste der Lkw durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Für die Bergung war eine halbseitige Sperrung von circa zwei Stunden durch die Autobahnmeisterei Oldenburg erforderlich. Zu Verkehrsbehinderungen kam es glücklicherweise nicht.

Gegen 14:30 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben. Der Schaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro.

