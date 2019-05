Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Halter eines beschädigten Pkws gesucht

Delmenhorst (ots)

Eine 36-jährige Frau aus Delmenhorst hat am Dienstag, 07. Mai 2019, 15:30 Uhr, beim Einparken mit ihrem Pkw einen stehenden Pkw in der Hohensteiner Straße in Delmenhorst touchiert.

Daraufhin brachte sie einen Zettel am beschädigten Pkw an, verließ für einen kurzen Moment die Unfallstelle und verständigte zeitgleich die Polizei. Als sie zu ihrem Pkw zurückkehrte, war der beschädigte Pkw nicht mehr vor Ort.

Die Polizei sucht nun den Fahrer eines Autos, das am gestrigen Tag in der Hohensteiner Straße abgestellt war und nun Schäden aufweist. Meldungen nimmt die Polizei Delmenhorst unter 04221/1559-0 entgegen (532808).

Fragen bitte an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell