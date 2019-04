Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit vier Leichtverletzten

Delmenhorst (ots)

Vier Personen wurden am Donnerstag, 18. April 2019, 10:10 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Adelheider Straße in Delmenhorst leicht verletzt.

Ein 37-jähriger Mann aus Dötlingen befuhr mit seinem Toyota den Holzkamper Damm und wollte die Adelheider Straße in Richtung Kopernikusstraße überqueren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 67-jährigen Mannes aus der Gemeinde Ganderkesee, der die Adelheider Straße mit seinem Mercedes in Richtung Groß Ippener befuhr.

Der Unfallverursacher erlitt durch den Zusammenstoß Verletzungen, deren Schwere noch nicht feststeht. Er war ansprechbar, konnte zum Unfallhergang aber nicht mehr befragt werden und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Im Mercedes wurden der 67-jährige Fahrer und seine 66-jährige Ehefrau leicht verletzt. Zudem befanden sich ihre Enkelkinder im Fahrzeug. Die elfjährige Enkeltochter aus Twistringen klagte über Schmerzen in der Schulter, ihr achtjähriger Bruder blieb unverletzt. Die 66-Jährige und die beiden Kinder wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren, ihr Ehemann blieb am Unfallort und kümmerte sich um die Bergung seines Pkws.

An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der insgesamt auf 10.000 Euro beziffert wurde. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden.

Nach dem Unfall war der Kreuzungsbereich Holzkamper Damm / Adelheider Straße blockiert und zudem durch Trümmerteile und Betriebsstoffe verunreinigt. Aus diesem Grunde wurde die Adelheider Straße zwischen dem Holzkamper Damm und der Weverstraße gesperrt. Diese Sperrung konnte erst nach Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn um 11:30 Uhr aufgehoben werden.

