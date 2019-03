Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Räuberischer Diebstahl in Brake +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Um die erlangte Beute eines Diebstahls in Brake zu sichern, hat ein bislang unbekannter Mann am Mittwoch, 27. März 2019, zwischen 21:15 und 21:20 Uhr, zwei Personen leicht verletzt.

Der Täter nahm in einem Discounter-Markt in der Weserstraße in Brake eine Tafel Schokolade an sich und gab vor, diese an der Kasse bezahlen zu wollen. Als die Kasse durch eine Mitarbeiterin geöffnet wurde, griff der Mann zu, nahm mehrere Geldscheine aus der Kasse an sich und flüchtete in Richtung Ausgang.

Die Tür, die den Verkaufsbereich vom Vorraum trennte, wurde von außen durch einen 51-jährigen Zeugen zugehalten. Durch Tritte gegen die Tür und unter Kraftanwendung gelang es dem Täter aber, die Tür zu öffnen. Die folgende Tür wurde von außen durch eine weitere Zeugin, eine 31-jährige Frau, zugehalten. Auch diese Tür konnte unter Anwendung von Gewalt vom Täter geöffnet werden. Die Frau zog sich dadurch Prellungen an einem Arm zu.

Vor der Außentür habe der 51-Jährige versucht, den Täter festzuhalten. Durch das Gerangel kamen beide Männer zu Fall. Der 51-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen im Gesicht, an der Hand und einem Arm zu. Durch den Sturz verlor der Täter einen großen Teil seiner Beute.

Der Täter flüchtete danach weiter und stieg auf einem angrenzenden Parkplatz in einen silbernen Pkw, mit dem er in Richtung B212 floh.

Die Zeugen vor Ort beschrieben den Täter als:

- 175 cm groß - schlanke Statur

- schwarze Jacke - Jeanshose - Handschuhe - schwarze Mütze mit oranger Aufschrift

Die Polizei Brake sucht weitere Zeugen dieses räuberischen Diebstahls. Hinweise auf den Täter oder das Fahrzeug werden unter der Telefonnummer 04401/935-0 entgegengenommen (364475).

Fragen bitte an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell